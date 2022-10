Gino Costa continúa en el “Buenos Días a Todos” hasta fin de año

El periodista y conductor de TVN, Gino Costa, seguirá apoyando la conducción del matinal “Buenos Días a Todos” hasta fin de año junto a Rafael Venegas y Nathalie Catalán.

“Fue una bonita sorpresa cuando me comunicaron que tenía que continuar en la conducción del matinal hasta diciembre, porque el Buenos Días a Todos es mi casa, quiero mucho a este equipo en el que estuve 9 años”, declaró.

El animador destacó que “en este regreso me he encontrado con un ambiente increíble, con ganas, con buenas ideas, y además vuelvo a trabajar con gente que quiero mucho” y agregó que “lo que se viene es muy desafiante y me gusta que sea así, lo tomo con mucha responsabilidad y les prometo a todos que estamos trabajando para que sus mañanas sean luminosas, esperanzadoras, con buena compañía y útiles”.

Gino Costa seguirá liderando, junto a Paulina Alvarado, la nueva etapa del programa matinal de sábado, “Buen Finde”.