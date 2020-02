Hospital Dr. Eduardo Pereira realizó segundo Conversatorio a la comunidad

Con gran asistencia de público se realizó el 2do Conversatorio “Conociendo mi hospital” en el Auditórium del Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso.

La actividad -organizada por la unidad de Participación Ciudadana- se enmarca dentro de una política impulsada por el establecimiento para acercar el hospital a la comunidad y entablar una relación simétrica para dar a conocer el funcionamiento de la red asistencial a la cual pertenecen y los lineamientos que emanan desde el Ministerio de Salud.

Con el auditórium lleno de vecinos provenientes de todos los puntos de Valparaíso, se dio paso a la realización del conversatorio, en donde los asistentes interactuaron con la Directora del Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, Angélica Sanhueza y pudieron –además- aclarar dudas respecto de las prestaciones y funcionamiento del recinto.

“Lo que nosotros buscamos (con estos conversatorios) es acercar la salud y el entendimiento de esta como política pública a nuestra gente. Vamos en nuestro 2do conversatorio, es una política que se va a seguir sosteniendo durante todo el año. La idea es poder realizar un conversatorio mensual. Este fue el primero del año, pero ya lo veníamos haciendo desde fines del 2019, y creo que nosotros debemos ser capaces de responder a las nuevas necesidades que tiene la población”, indicó la Directora del Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, Angélica Sanhueza.

Además, la autoridad hospitalaria recalcó que “estoy impresionada por los buenos resultados obtenidos, la participación ha ido creciendo cada vez más, de manera muy entusiasta y participativa, y donde nosotros como Hospital Dr. Eduardo Pereira, buscamos visibilizar lo que hacemos, pero por sobre todo buscar una conversación con la población en la misma línea, desde un punto de vista horizontal y no vertical. Estamos bastante contentos y sumamente entusiasmados con esta idea, sobre todo por la recepción que hemos tenido de la gente”.

Por su parte, una de los asistentes a la actividad, Sandra Heráez, vecina del 1er sector de Playa Ancha, señaló que “es muy valorable que se hagan este tipo de actividades, porque nos acerca con el resto de la comunidad, podemos compartir con personas de distintos cerros de Valparaíso que son todas diversas en su personalidad, por lo tanto es una tremenda instancia de participación.

Hortensia Durán, usuaria del CESFAM Reina Isabel, sostuvo que “lo primero que me sorprendió es la disposición de la Dirección del hospital y del conjunto de los trabajadores para trabajar con la comunidad, cosa que no se veía hace mucho rato. Ahora soy una de las convencidas que la salud no se puede mejorar sin nosotros. O sea no se trata solo de la parte técnica, sino que también se tiene que hacer prevención, trabajar en terreno, promover una vida saludable, promover el estado de salud y no el mejoramiento del estado de la enfermedad y esa es una parte que también nos corresponde a nosotros. Este tipo de conversatorios son extraordinariamente valiosos y nuestra pega es difundirlos”.

Cabe destacar que, el Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso realizará conversatorios todos los meses para estrechar lazos con la comunidad porteña, estas se anunciarán a través de las redes sociales del establecimiento en la fecha correspondiente