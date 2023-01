INSOMNIA Teatro Condell estrena “Tár” otra pieza magistral nominada a los premios Óscar

La biopic de ficción sobre una directora de Orquesta protagonizada por Cate Blanchett, nominada a mejor actriz en los Óscar, se estrena este jueves 26 a las 21:00 hrs.

This image released by Focus Features shows Cate Blanchett as Lydia Tár in «TÁR.» (Focus Features via AP)

La carrera por los Óscar ya inicia su recta final y muchos de los filmes reconocidos en las nominaciones han pasado por INSOMNIA Teatro Condell: “Everything everywhere all at once”, “Top gun: Maverick”, “Elvis”, “Avatar: el camino del agua”, son algunos de los estrenos más destacados del 2022. De las 10 películas nominadas, INSOMNIA culminará el verano exhibiendo 8 títulos del total, hecho que ratifica que INSOMNIA Teatro Condell es el lugar donde ver el mejor cine de hoy. Esta semana es el turno de “Tár”, del director Todd Field, con las actuaciones de Cate Blanchett, Nina Hoss, Mark Strong y Noémie Merlant, por mencionar algunas. Han pasado 15 años desde que el director Todd Field filmó su última película (Secretos íntimos, protagonizada por Kate Winslet) y su retorno ha sido impecable, con 6 nominaciones a los premios Óscar: mejor película, mejor actriz, mejor director, mejor guión original, mejor fotografía, mejor montaje, “Tár” es una experiencia imperdible para toda persona que aprecie el buen cine.

Todd Field confesó que escribió la película pensando en la actriz que la protagonizaría. Para ejecutar su papel de manera excepcional, Cate Blanchett tuvo que aprender en sólo dos años alemán, piano y dirección de Orquesta, su interpretación es tan impecable, que muchas personas creen que Lydia Tár es un personaje de la vida real. Es tal el revuelo que ha causado esta película, que el mismísimo director Martín Scorsese proclamó que el futuro del cine está a salvo gracias a “Tár”.

La película retrata la vida de la mundialmente famosa Lydia Tár, quien está a solo unos días de grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. La notablemente brillante y encantadora hija adoptiva de Tár, Petra, de seis años, tiene un papel clave en la tarea. Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lydia, la joven es un apoyo emocional importante para su madre en apuros.

Para Claudio Pereira, programador de INSOMNIA Teatro Condell, “Tár”: “es la última película de este autor norteamericano, que reúne varias dimensiones esenciales que están presentes en su carrera. Por un lado, TÁR tiene la intensidad dramática y exacerbada que ya habíamos visto en “Little children” (2006) y la excepcional “In the bedroom” (2001), donde se hace evidente la destreza como actor y director de actores para potenciar al máximo a la siempre deslumbrante Cate Blanchett que en TÁR hace explotar su fuerza y fragilidad. Todd Field conoce el oficio dramático, que ha ido puliendo tanto por su trabajo interpretativo y en co-escritura de sus guiones, prácticamente esculpiendo y dominando la energía que tienen sus películas”.

Además, enfatizó que: “la música es el vehículo de esta fuerza y por su capacidad de observar la gestualidad de los cuerpos, lo cual también está en sus obras anteriores, pero que en TÁR es un volcán dramático expresivo con las manos, rostros, mejillas, brazos y dedos. Elogiada, alabada y aplaudida por críticos y públicos en su recorrido de festivales partiendo por Venecia, se ha reconocido como una de las obras más potentes del año 2022 y que es una de las favoritas en la próxima entrega de premios de la academia 2023”.

Además de su estreno el jueves 26 a las 21:00 hrs. La película se proyectará los días viernes 27 (21:30), sábado 28 (15:00), domingo 29 (20:00), lunes 30 (18:00), martes 31 (18:00) y miércoles 1 de febrero (20:30).

Lo mejor del Festival Internacional de Cine y Documental Musical In-Edit llega a Valparaíso

Del 27 al 28 de enero In-Edit Tour estará en la ciudad de Valparaíso en INSOMNIA Teatro Condell exhibiendo las mejores piezas fílmicas de su edición 18°. El retrato íntimo de un músico más influyente que popular. La adaptación de una serie documental enfocada en proyectos locales independientes. La historia de un músico cuya forma de tocar guitarra es tan mágica como imposible. Los 50 años de uno de los discos más influyentes del rock progresivo. El testimonio de una banda legendaria con registro de su gira por Latinoamérica incluido. La vida del compositor más grande del siglo XX contada por él mismo. Todas estas obras forman parte de la cartelera del Festival In-Edit Chile.

La muestra parte el viernes 27 de enero a las 17:00 hrs. con “Can and me”, La historia de la banda alemana CAN (Colonia, 1968) contada por Irmin Schmidt, uno de sus fundadores. Este documental, cuyo recorrido roza las vanguardias de la composición europea (Stockhausen y Ligeti fueron dos de sus maestros), los conflictos generacionales que instaló el nazismo en Alemania y además esboza el particular cruce entre rock, electrónica, psicodelia y experimentación que distinguió a uno de los conjuntos que definió el movimiento kraurock a fines de los años 60. Ese mismo día, continúa con “El bestiario del ruido” a las 19:00 hrs. de la experimentada documentalista Susana Díaz quién estará presente en un cine foro posterior a la película.

El sábado 28 a las 18:00 hrs. se exhibirá con cine foro: “Andrés Godoy: el arte de perder”. El compositor, intérprete y productor Andrés Godoy perdió el brazo derecho en un accidente de trabajo a los 14 años. Contra todo pronóstico, persistió en la música. Practicó a solas, estudió el estilo de sus ídolos (Fripp, Gismonti, Towner) se integró a dúos y bandas importantes (Los Cráneos, Andrés, Ernesto y Alejaica), se radicó un tiempo en Buenos Aires, y al fin desarrolló una técnica única en todo el mundo, el tatap. Hoy recorre el mundo, mostrando en cada cita con la audiencia un espacio de música cruzado por la motivación, comunicación y libertad.

A las 20:00 hrs. se proyectará “In the court of the Crimson King: King Crimson at 50”, documental que retrata lo que significa tocar en la banda de rock más exigente del mundo, alternando el sufrimiento implacable y la gloria fugaz. Para finalizar el día sábado a las 22:00 horas con “La polla records: no somos nada” del director Javier Corcuera.

In-Edit Tour finaliza su muestra el domingo 29 con el documental: “Ennio: el maestro”, del director Giuseppe Tornatore. Qué otro compositor conseguiría elogios frente a una cámara de cineastas del siguiente nivel: Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Dario Argento, Kar-Wai Wong, Bernardo Bertolucci Y hay músicos famosos, también: Quincy Jones, John Williams, Bruce Springsteen, Joan Baez, Hans Zimmer, James Hetfield… Más que un documental biográfico, éste es un tributo de justificado alcance histórico al italiano que le puso música tanto al spaguetti-western como al repertorio de “Mina”; por igual a “La misión” que a “El exorcista”. La inspiración para el grito del coyote en el motivo central de “El bueno, el malo y el feo”, es sólo una entre cientos de lecciones.

Las entradas para Tár e In-Edit Chile se encuentran disponibles a la venta sólo de manera presencial en la boletería del Teatro Condell (Condell 1585, Valparaíso) y tienen un valor de $3.000. Para más información, visita www.insomniacine.cl.