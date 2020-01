Intendente Martínez firmó acuerdo por Valparaíso con porteños y sin alcalde

Con consigna de “rechazar la violencia y recuperar el orden público”, el Intendente Regional Jorge Martínez firmó el Acuerdo por la Paz con las distintas organizaciones del comercio de Valparaíso, cuyo objetivo es trabajar en conjunto y rechazar total y transversalmente cualquier acto al vandalismo, a fin de asegurar la actividad comercial y turística de la ciudad, esto a través de en un trabajo coordinado con Carabineros y la Policía de Investigaciones. Cabe destacar, sin la presencia del alcalde Jorge Sharp, quién al mismo tiempo se encontraba en el Consejo Comunal de Seguridad Púiblica.

El acuerdo fue sellado este mediodía con asistencia de los dirigentes del comercio agrupados en seis organizaciones, los diputados Osvaldo Urrutia y María José Hoffmann, la gobernadora provincial (s) Leslie Briones y los concejales Marcelo Barraza y Ruth Cáceres.

El Intendente Martínez explicó los alcances de acuerdo que apunta a poner término a la violencia que ha habido en las calles de Valparaíso: “Que dejemos de lado la violencia y que todos los que tenemos responsabilidades públicas, demos como primera prioridad la paz y el orden público. Sabemos que hay reformas sociales por ejecutar, eventuales cambios constitucionales que el pueblo decidirá, pero todo eso no se puede hacer si no hay paz”.

“Cuando se pierde el orden público, la paz pública, cuando la violencia empieza a primar por sobre otras cosas, cuando se pierde la racionalidad, el sentido común, la proporcionalidad, el criterio, quedamos abandonados y se genera sensación de miedo. Es por eso que me hago cargo, incluso de como ellos me interpelan, exigiéndome que en mi responsabilidad de garantizar el orden público y la paz interior de la región, como lo establece la ley, pondré mis mayores esfuerzos y estableceremos una coordinación semanal con Carabineros y con la PDI con estas agrupaciones que representan a prácticamente a todos los locatarios y el comercio de Valparaíso para en conjunto encontrar las mejores soluciones para garantizar la paz pública. Yo creo que lo que está ocurriendo en Valparaíso es un ejemplo para la región y para el país”, continuó Martínez.

La inmensa mayoría de los chilenos que quiere cambios sociales, quiera o no quiera una nueva Constitución tienen la libertad de decidirlo si quiere poder realizar sus actividades básicas. No quiere perder su trabajo, quiere ir al comercio, quiere que vengan turistas porque esta región sin turistas es la región más pobre y con más desempleados. Así que por todas estas razones, he firmado como Intendente Regional, en representación del Presidente de la República con mucho gusto y me siento muy honrado que la sociedad civil nos interpela a los políticos y nos exija paz pública y orden público”, finalizó.

En tanto, el presidente de los locatarios nocturnos de Subida Ecuador Raúl Rojas anunció que otras organizaciones del comercio se incorporarán a este acuerdo:

“Es muy importante dejar en claro que son seis gremios que representan a más de mil comerciantes en Valparaíso. Hemos sabido que estos tiempos han sido muy difíciles para el comercio. Hemos sufrido una cesantía y despidos enormemente. Este acuerdo nos conlleva única y exclusivamente para que de una vez por todas, el vandalismo y la delincuencia ya no opere más en Valparaíso. Vamos a sumar mucho más gente, vamos a recolectar mucho más firmas, vamos a llamar a la UNCO y a diferentes juntas de vecinales porque aquí tenemos que sumar todos, por la seguridad de Valparaíso para recuperar nuestros trabajos y abrir nuestras cortinas tranquilamente”.

Entre los puntos de este acuerdo se establece un proceso de diálogo permanente y coordinación semanal con PDI y Carabineros para idear soluciones en conjunto.