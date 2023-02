La Combo Tortuga y Stefan Kramer dieron vida a la noche de jueves en el casino de Viña del Mar

El comediante e imitador chileno presentó su espectáculo Kramer en Concierto con el cual hizo reír a carcajadas al público. En tanto, la banda de música tropical hizo bailar a los presentes tras su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué.

Una exitosa jornada fue la que se vivió este jueves en el casino Enjoy Viña del Mar con las presentaciones de Stefan Kramer con su espectáculo “Kramer en Concierto” y la Combo Tortuga, ambas en el marco de Enjoy Summer Fest, festival de ocho semanas de panoramas imperdibles durante los meses de enero y febrero con más de 50 artistas en cartelera.

El primero en salir a escena fue el comediante chileno para mostrar la nueva faceta que está experimentando: el canto, y no lo hizo solo, sino que acompañado de Luis Miguel, Bad Bunny y Daddy Yankee, entre otros, causando carcajadas en el público.

Al respecto, Stefan Kramer, señaló que “me siento bien, feliz y afortunado, el momento más rico es cuando uno sale y el público está prendido contigo, la sensación de estar aquí es muy bacán, así que ha sido una noche de esas buenísimas, yo me siento agradecido del público que viene a verme”.

En tanto, los asistentes al bar Blend vivieron una verdadera fiesta de cumbia y música tropical con la presentación de la Combo Tortuga que con una atractiva puesta en escena de once músicos lograron encender la noche de jueves con temas como Soy feo pero rico, Jefe, La tortuga vacilona, Cable a tierra y Me sobrabas tú.

“Quedamos super contentos, hace tiempo que no veníamos a Viña y la energía con la que la gente repletó hoy el casino por todos lados fue maravillosa, así que con eso nos vamos contentos de esta pequeña gira por los casinos Enjoy, que para la Combo Tortuga fue muy positiva”, puntualizó Manuel “Dunga” Caro, vocalista y fundador de la banda.

Cabe destacar que para conocer la gama de actividades completa se puede acceder a www.enjoy.cl y www.enjoysummerfest.cl.

Calendario de espectáculos pagados:

⦁ Febrero:

⦁ 3 y 4 – Jorge Alís

⦁ 5 – Los Petinellis

⦁ 7 – Bombo Fica

⦁ 10 – Bacilos

⦁ 11 – Lucybell

⦁ 12 – Viejas de Mierda

⦁ 15 – Atletas de la Risa

⦁ 16 – Yerko Puchento

⦁ 18 – Ella Baila Sola

⦁ 19 – ¿Quién apagó la tele?

⦁ 22 – Javiera Contador

⦁ 23 – Pollo Castillo

⦁ 24 y 25 – Jorge Alís

Calendario de espectáculos gratuitos tras pago de entrada a sala de juegos:

⦁ Febrero:

⦁ 3 – Axé Bahía

⦁ 4 – Amerika’n Sound

⦁ 8 – Los Pericos

⦁ 9 – Tributo Freddie Mercury

⦁ 10 – Sonora Palacios

⦁ 11 – Beetlemanía

⦁ 15 – Quique Neira

⦁ 16 – Tributo Roxette

⦁ 17 – Leo Rey

⦁ 18 – Saiko

⦁ 22 – Tributo Fabulosos Cadillacs

⦁ 23 – Chancho en Piedra

⦁ 24 – Supernova

⦁ 25 – Sonora Malecón