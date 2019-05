La Corporación Municipal de Valparaíso informa que ya está superada la emergencia de fuga de gas en Escuela España

Los menores que presentaron molestias leves fueron derivados a la posta infantil. Mañana no habrá clases para poder hacer una revisión.

Una emergencia se vivió esta tarde, en la Escuela España del cerro Monjas de Valparaíso. Se trató de una fuga de gas que afectó al recinto educacional. Para tal efecto se aplicaron los protocolos correspondientes, que tiene relación con el traslado de toda la población de 480 estudiantes y 70 trabajadores, a la zona de seguridad, ubicada en la Plaza Esmeralda, frente al centro educacional.

A la emergencia concurrió bomberos y la empresa que presta los servicios de alimentación, puesto que la fuga se detectó en la cocina del establecimiento, la cual cuenta con una bombona, que por alguna falla de la válvula y del flexible sufrió una fuga, todo lo anterior responsabilidad de dicha empresa.

La directora del área de educación, Silvana Sáez comentó la emergencia, “se generó, como en todos estos casos, una situación de bastante nerviosismo, de estrés de los niños, todos aquellos que se sintieron con alguna complicación se tomó la decisión de derivarlos a la posta infantil. Son 19 niños que acudieron con sus profesores, en sus propios autos y algunos trasladados con sus padres. Así es que en ese proceso de estabilización de los niños están, los papás fueron convocados a la posta para que puedan ser retirados allí”.

Pasada la emergencia y por referencia de bomberos se autorizó el ingreso de los alumnos para retirar sus cosas, las cuales por protocolo de emergencia, debieron quedar en el recinto.

Sáez además informó que mañana, viernes 24 de mayo, se suspenden las clases, “para mañana la empresa Lipigas realizará el análisis y diagnóstico de toda la cañería, que va desde el primer piso hasta la planta subterránea donde está la cocina y nos va a indicar si es necesario volver a cambiar esa conexión, por lo tanto eso indica que no tenemos posibilidad de dar alimentación mañana y pero estarán suspendidas las clases”.

Finalmente y para la tranquilidad de los padres la Corporación Municipal informa que desde los servicios de emergencia no se han reportado casos graves, “los niños comenzaron con mareos, llantos entendibles en estas situaciones de emergencia y alerta, en eso fuimos cuidadosos que todos los niños que presentaran algún tipo de malestar fueran trasladados a la posta. Algunos por la tensión y por inhalación, en este caso que no está corroborado todavía por la posta, cuando llegaron allá, algunos tuvieron desmayos. Son niños de diferentes edades y niveles, los que fueron trasladados son los de primer ciclo básico y una manipuladora de alimentos que estaba en el momento en la cocina. No hay reporte de ninguna situación grave solamente están en proceso de estabilización para irse a sus casas con sus apoderados”, sostuvo Silvana Sáez.