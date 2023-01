Limache redestina recursos de fuegos artificiales para entregar cajas de alimentos a adultos mayores

Programa social beneficia a personas de la tercera edad vulnerables, que viven solas y no tienen una red de apoyo familiar.

Tras ser confirmado que, por razones técnicas, el show pirotécnico y la fiesta de fin año no se llevará a cabo en Limache, el municipio utilizó el dinero ($40.000.000) para financiar un programa social, que permite entregar mil cajas con alimentos a las personas de la tercera edad vulnerables, que viven solas y no cuenten con una red de apoyo familiar.

Sobre esta iniciativa, que recibió el apoyo de la comunidad, el alcalde de Limache, Daniel Morales, comentó: “Nosotros como comuna tomamos la decisión de suspender el espectáculo pirotécnico esencialmente por problemas técnicos que todos los municipios han padecido y que ha sido de difusión pública. Tomamos la decisión de reconvertir esos recursos y transformarlo en un programa social que permite entregar mil cajas de mercadería a los adultos mayores de nuestra comuna que viven solos, que no tienen una red de apoyo concreto, que están dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, y que en el fondo requieren algún tipo de apoyo municipal”.

Las cajas, que han sido repartidas por funcionarios municipales durante las últimas jornadas, cuentan con alimentos que incluye la canasta básica, como arroz, azúcar, aceite, atún, harina, tallarines, entre otros. También fueron incorporados comestibles para que los adultos puedan preparar una cena de año nuevo.

Con el objetivo de que este beneficio llegue precisamente a los que lo necesitan, el municipio utilizó dos mecanismos para identificar a estas personas y la ubicación de sus residencias.

En esa línea, Luciano Valenzuela Romero, director de Desarrollo Comunitario, explicó: “El trabajo se hace en dos partes. Primero revisando los catastros que tenemos a nivel municipal, que corresponden a usuarios que, recurrentemente, vienen a la oficina y nosotros tenemos un vínculo con ellos,

por lo tanto, sabemos su situación. Segundo tiene que ver con una inscripción en redes sociales, donde vecinos del sector pudieron dar cuenta de que había adultos mayores conformando una familia unipersonal, que no tenían redes de apoyo”.

De esta manera, y por cuarto año consecutivo, la Municipalidad de Limache redestina los recursos de los fuegos artificiales para financiar iniciativas y programas sociales para apoyar y cubrir las necesidades de los vecinos y vecinas.