Más de $15 millones sería el total en pérdidas tras daños en el estadio municipal de San Antonio

La noche del lunes ocurrieron desórdenes en las inmediaciones de las obras del Estadio Municipal de San Antonio, donde afectaron en el frontis oriente y la pista atlética del recinto deportivo de la ciudad puerto, donde se contabilizó un total de $15 millones.

Los daños que fueron visibles, entre rayados y destrozos alrededor del recinto, fueron vistos por las autoridades para ver los perjuicios e informar las medidas para continuar con el proceso de término y entrega de obras.

La gobernadora de la provincia de San Antonio, Gabriela Alcalde, sintió que “esto nos duele realmente el alma, creemos lo que ocurrió no tiene nombre y sabemos que hubo un grupo minoritario, violentista y antidemocrático que no quiere nada la comuna. Todos sabemos que hubo una historia que tiene este recinto deportivo; este proyecto ha costado muchas décadas, no solamente para la comunidad deportiva de la zona, sino que para las familias que tenían ese sueño de practicar deportes en este estadio de estándar alto”.

La autoridad de la provincia anunció que se realizarán acciones judiciales pertinentes después de la posible detención de los involucrados del hecho.

Cabe señalar que las obras del municipal ya cuentan con un 99% de las faenas terminadas y se espera que a finales del mes de noviembre la finalización y entrega a la Municipalidad de San Antonio. La seremi de deportes, Ruth Olivera, señaló que los daños de las faenas “no es menor, pero implica un esfuerzo económico y poder traer a la gente que solamente trabaje en donde se tendrá que hacer estas reparaciones. El daño de este proyecto ha sido más que nada al tiempo, y que nos va a tardar lo menos posible de que podamos entregar a fines de noviembre el estadio al municipio y de que se pueda construir deporte y no destruyendo. Ese es el llamado a la ciudadanía que esto no se amplifique al tiempo y esto es lo que se quiere a la comunidad de San Antonio y a los deportistas, que ha sido trabajado entre deportistas con las autoridades de gobierno”.

El recinto deportivo tiene una inversión total a los más de $12 mil millones, que contará con un aforo total de 5 mil espectadores, que podría aumentar a 8 mil personas, y que tendrá salones vip, casetas para radioemisoras y TV, implementación de locales comerciales y deportivas, camarines, pantalla gigante, cámaras de seguridad, canchas de futbol de pasto artificial y una cancha de pasto natural de estándar FIFA, entre otros.