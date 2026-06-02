Liceo Comercial de Quillota celebró fiesta patrimonial con estudiantes como protagonistas

Cargando... Cargando...

La tercera versión de la Feria Día del Patrimonio convocó a cientos de personas en la Plaza de Armas, vinculando a los estudiantes con la historia, la cultura y el turismo local a través del aprendizaje en terreno.

La Plaza de Armas de Quillota se transformó en un gran escenario ciudadano para celebrar la historia, la cultura y la identidad local durante la tercera versión de la Feria Día del Patrimonio. Esta iniciativa, organizada por la Especialidad de Servicio de Turismo del Liceo Comercial de Quillota, convocó a instituciones, emprendedores, agrupaciones culturales, artistas, estudiantes y vecinos en torno a una verdadera fiesta patrimonial.

La actividad, que ya es un sello del establecimiento, permitió a estudiantes de tercero y cuarto medio poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula mediante recorridos guiados, atención de público, difusión del patrimonio local y coordinación de actividades culturales, fortaleciendo competencias propias de su formación técnico-profesional.

La jornada contempló presentaciones artísticas, ceremonias de pueblos originarios, exposiciones patrimoniales, muestras de emprendimientos turísticos y recorridos guiados por la Plaza de Armas y el Cementerio Municipal. Además, contó con la participación de la Big Band de la Universidad de Playa Ancha y la tradicional Rueda Quillotana, una de las expresiones culturales más representativas de la comuna.

Joana Molina, coordinadora de la Especialidad de Servicio de Turismo del Liceo Comercial, destacó que la actividad nació del trabajo pedagógico en las aulas y constituye una experiencia de aprendizaje significativa para los estudiantes. “Fue un evento que no solo permitió abrir espacios patrimoniales significativos como la Plaza de Armas y el Cementerio Municipal, sino que también se transformó en una verdadera instancia de aprendizaje en terreno para nuestros estudiantes, quienes asumieron un rol protagónico guiando recorridos, entregando información histórica y fortaleciendo habilidades propias de su formación técnico-profesional”, señaló.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es conectar los contenidos académicos con experiencias reales que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo colaborativo. “Para nosotros es muy valioso que los alumnos puedan vincular lo aprendido en el aula con la experiencia de atender público, comunicar el valor de nuestro patrimonio y trabajar junto a distintas instituciones. Queremos que comprendan que el turismo también es una herramienta para preservar la identidad de los territorios y fortalecer el sentido de pertenencia con la comunidad”, agregó Molina.

El éxito de la actividad fue posible gracias a una amplia red de colaboración que incluyó al Museo Histórico Arqueológico de Quillota, la Biblioteca Melvin Jones, el programa de Motivación Lectora de RedQ, ONG Arte y Sonido Aconcagua, instituciones públicas, organizaciones culturales y emprendimientos locales.

Dylan Vera, estudiante de la Especialidad de Servicio de Turismo, valoró la oportunidad de poner en práctica sus aprendizajes. “Esta experiencia nos ayuda muchísimo en nuestra formación técnico-profesional. Al principio uno siente nervios, pero después todo fluye y se aprende a relacionarse con las personas, a resolver problemas y a trabajar en equipo. Me gustaría volver a participar porque son instancias que fortalecen nuestras habilidades blandas y nuestra cercanía con el público”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a destacadas personalidades locales por su aporte al patrimonio inmaterial de la comuna: Francisco Suzarte Díaz, exdirector de la Escuela N°4; Humberto Suazo, ex seleccionado nacional y actual director técnico de San Luis de Quillota; el escritor e investigador Claudio Bavestrello Ruz; y la poeta y gestora cultural Paloma Kirchmann.

Carolin Pérez Catalán, directora del Liceo Comercial de Quillota, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso institucional con una educación integral y contextualizada, consolidándose como un proyecto interdisciplinario que acerca el patrimonio a la comunidad y fortalece aprendizajes significativos en los jóvenes.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.