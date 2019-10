Muelle Exclusivo de Cruceros en Valparaíso: Se pide prioridad presidencial

Bloque amplio pro Muelle Exclusivo de Cruceros enviará carta al Presidente de la República para la medida.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, parlamentarios de la región y representantes del turismo de la ciudad, se reunieron nuevamente en el Congreso Nacional para abordar la solicitud de construcción de un Muelle Exclusivo de Cruceros, hasta donde llegó el gerente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para dar explicaciones por la negativa de realizar este proyecto, instancia donde además participó el Subsecretario de Transportes.

Fue Franco Gandolfo, gerente general de la EPV, quien asistió a la cita para dar explicaciones ante las autoridades regionales y comunales sobre la negativa de la construcción de un Muelle Exclusivo de Cruceros, que basados en estudios de factibilidad no sería rentable económicamente en un corto y mediano plazo para la entidad portuaria.

Ante esto el acalde de Valparaíso, Jorge Sharp, fue enfático al decir que “hay una profunda insensibilidad de la empresa portuaria hacia la ciudad, hay una cadena de hechos en los últimos años que a mí me llevan a esa conclusión” a lo que agregó que “las empresas públicas están para cumplir fines que el estado les entrega, la EPV tiene un mandato portuario, pero no es una empresa privada, no es Santa Isabel, no es Falabella, es otra empresa, tiene otro carácter, entonces lo que yo creo que si les podemos pedir es una actitud distinta”.

El senador por la región, Francisco Chahuán, dijo que “esta plataforma amplia, convergente busca que se cumpla la palabra empeñada por el Presidente Piñera y en definitiva entender que acá no estamos frente a cualquier proyecto que pueda analizarse desde la perspectiva de los criterios de rentabilidad social comunes, acá se requiere tal como se ha hecho con otros proyectos de la ciudad de Valparaíso una prioridad presidencial”.

En tanto, Franco Gandolfo, gerente general de EPV, señaló que “hemos entregado todos los antecedentes técnicos que disponemos y creemos que es un gran desafío desarrollar esta vocación turística que mantiene Valparaíso”.

La realización de esta obra significaría alrededor de 45 millones de dólares para las arcas fiscales, según los mismos datos de la Empresa Portuaria de Valparaíso, y beneficiaría a más de 900.000 personas, recursos económicos que se comparan con tan solo medio kilómetro de lo que se requiere para la construcción de las líneas del servicio de transporte de metro en Santiago.

Verónica Castillo, presidenta de la Federación de Servicios Turísticos de Valparaíso, expresó que “estamos satisfechos de haber logrado hacer esta carta y se le presente al Presidente de la República, hoy cuando solicitamos la construcción de un muelle exclusivo para cruceros en Valparaíso, que no solamente tiene que ver con el turismo, sino con el desarrollo económico de la región”.