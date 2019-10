Valparaíso: Corporación presenta plan de mejoras para los cementerios porteños

La propuesta cuenta con una cartera de proyectos que incluye un crematorio popular y vehículos de acercamiento para mejorar los desplazamientos de los visitantes. En paralelo, se inició una mesa de trabajo con los pergoleros y marmoleros de la comuna para incorporarlos en la iniciativa.

Un crematorio popular y vehículos de acercamiento para mejorar los desplazamientos de los visitantes, son algunos de los proyectos contemplados en el plan de mejoras para los cementerios 1, 2 y 3 de Valparaíso que presentó la Corporación Municipal porteña.

La propuesta tiene como motivación reactivar y poner en valor estos recintos, ofreciendo a la comunidad de Valparaíso y sus alrededores espacios dignos para el recuerdo y la conexión con quienes han dejado este mundo, asegurando la sustentabilidad económica y operacional de los tres cementerios porteños que a partir del próximo año pasarán a ser administrados directamente por el municipio.

Para profundizar en la propuesta, el secretario general de la Corporación, Marcelo Garrido, detalló que “los principales problemas de los que esta nueva política de Cementerios se hará cargo guardan relación con la reducción del déficit financiero heredado, con la modernización del servicio y de la gestión interna para garantizar su sustentabilidad y, también, con la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de los cementerios municipales”.

Este plan de mejoras será la base que sustentará al nuevo equipo directivo que se hará cargo de la administración de los cementerios en los próximos días, donde se contempla la creación de una subdirección de vinculación con el medio, que tendrá como misión fortalecer los lazos con la comunidad y en especial con las familias dueñas de sepulturas.

El renovado equipo directivo deberá, en lo inmediato, afrontar también la problemática que atraviesa el Cementerio nº3 de Playa Ancha, recinto que ha visto afectado su normal funcionamiento producto de las consecuencias generadas por los casos de filtración de agua detectada en algunas sepulturas del sector parque. Para eso encabezarán el proceso de diseño de las soluciones definitivas, que considera la construcción de nichos familiares y de reducción, y la implementación de un nuevo sistema de riego tecnificado, de drenaje y sello de las sepulturas.

Proyectos y otras medidas

El mejoramiento pone los ojos en el futuro y uno de los principales proyectos contemplado en el plan es la construcción de un crematorio municipal con características populares o política de precios accesible, el que se emplazaría en las dependencias del Cementerio n° 3 de Playa Ancha y sería el primer crematorio municipal en la Región de Valparaíso.

A lo anterior se suman iniciativas como la incorporación de vehículos de acercamiento para mejorar los desplazamientos de los visitantes, en especial para las personas de la tercera edad que deben movilizarse al interior del amplio recinto playanchino, teniendo en cuenta que mensualmente el Cementerio nº3 recibe en promedio 25 mil visitas.

El plan también contempla medidas que mejoren la calidad de la gestión y de los servicios que se prestan. Entre otras se considera la creación de una estructura de sorporte virtual para la administración de los cementerios, el perfeccionamiento del sistema de gestión interno (software espacialmente desarrollado para los cementerios municipales de Valparaíso), además de desarrollar un programa de digitalización de los archivos con el fin de salvaguardar la información y entregar a la comunidad la posibilidad de acceder en forma remota a la información de los sepultados.

Las relaciones laborales también están contempladas a través de una mejora del equipamiento, en particular la maquinaria, con el que se cuenta en la actualidad. El ámbito laboral es una dimensión que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, y una muestra de aquello es el acuerdo al que llegaron la Corporación Municipal y el sindicato Sitracem respecto al contrato colectivo que regirá por los próximos dos años.

Pergoleros y marmoleros

La semana pasada la Corporación Municipal activó una mesa de trabajo con los representantes de los pergoleros y marmoleros del Cementerio nº3 de Playa Ancha, donde se abordó, entre otras cosas, la propuesta de mejoras.

El presidente de la asociación gremial de marmoleros de la región de Valparaíso, Dante Martínez, reconoció que ante este nuevo escenario “tenemos todas las expectativas. Nunca antes se había acercado la Municipalidad ni la Corporación a hablar con nosotros. Hoy día sí nos sentimos respaldados por esta administración, sí nos sentimos esperanzados porque vemos que, a través de este proceso de modernización, podemos alcanzar grandes cosas y dar una nueva cara a Playa Ancha y al sector del cementerio, que está a trasmano y ha estado así durante décadas”.

En tanto, la presidenta de la asociación de pergoleros del Cementerio 3 de Playa Ancha, Nadia Alvarado, reconoció que “valoramos volver a visibilizar este lugar, que está bastante olvidado desde hace mucho tiempo. Impulsarlo, invitar a la gente a que vaya. Informar a la gente que lo que sale en la televisión no siempre es real, que el cementerio está abierto todos los días del año, que la pérgola de las flores está abierta todos los días del año, que no descansamos. Invitarlos a que vayan, a que no se asusten con lo que está pasando, que eso es momentáneo y que va a volver todo a la normalidad”.

Datos de contexto

El Cementerio n°3 de Playa Ancha recibe un promedio 25 mil visitas al mes, atiende en promedio 8 funerales diarios y alberga a más de un millón de sepultados. Los Cementerios n°1 y n°2, ubicados en el Cerro Panteón, reciben un promedio de 100 visitas al mes cada uno y atienden 3 funerales mensuales en promedio, allbergando en conjunto, aproximadamente, unos 800 mil sepultados.