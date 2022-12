Municipio Abierto realiza exitoso cierre anual de talleres para personas mayores

Sonoterapia, yoga y folclore fueron algunos de los 13 talleres que el Municipio Abierto de Quilpué, a través de la Oficina de Personas Mayores, impartió de forma gratuita durante este 2022 a vecinos y vecinas de la comuna.

En la plaza Rengifo se realizó el cierre de los talleres con una muestra a la comunidad de lo desarrollado y aprendido.

Esmeralda Beltrán, quien participó en los talleres de yoga y danza terapia, indica que «nosotras ya de antes tenemos un grupo que somos cuatro, así que hemos salido a pasear, hemos ido a Viña a Olmué y lo hemos pasado regio, estamos continuado esta amistad fuera de la clase de danza, así que fantástico. Eso la ayuda a una misma, porque el tener más personas con quien conversar o intercambiar ideas, le sirve a una que ya es mayor, para seguir más lúcida en todo sentido.»

En la misma línea, Mónica Antonsen, quien fue alumna de taller de danza terapia y participó en pilates como parte de kinesiología para personas mayores, explica lo valiosas que han sido estas instancias para sus diversos procesos personales.

«Me parece espectacular, me da un poco de melancolía que se va a terminar y que en el verano uno no tiene nada que hacer, pero sí he sabido siempre de las actividades para el adulto mayor aquí en Quilpué, entré al club, por lo tanto, me he integrado, porque antes no podía por cosas de tiempo, pero ahora sí, me encanta. Me ha ayudado de todas las formas porque el año pasado se fue mi madre que yo la cuidé por más de dos años, entonces yo me integré lo antes posible, y mi terapia ha sido la gente con la que yo converso, me distraigo, me río, aprendo, estoy concentrada en mí, me divierto, salgo de mi casa, hay una lista enorme, así que estoy infinitamente agradecida.»

Dentro de la planificación anual de la Oficina de Personas Mayores de la Municipalidad de Quilpué, se encuentra la realización de una serie de talleres cuyo objetivo es generar espacios para la promoción de sus derechos y un envejecimiento más activo.

Al respecto, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan hizo hincapié en la línea de trabajo que tiene el Municipio Abierto en lo que respecta a las personas mayores que componen aproximadamente el 20% de la población de la comuna.

“Estos talleres permiten desarrollar diversas habilidades, son una alternativa para que las personas mayores puedan salir de la rutina, la inactividad y el sedentarismo, además, los talleres se convierten en una instancia para socializar e interactuar con otras personas con las que comparten intereses. Es muy importante que las personas mayores no se queden aisladas, que sean participantes activas de los procesos en la comuna, porque tienen mucha experiencia y conocimiento para aportar.”

Los talleres para personas mayores que se impartieron este 2022 fueron:

-. Kinesiología para personas mayores.

-. Actividad física adaptada para personas mayores.

-. Estimulación cognitiva y ejercicios mentales.

-. Educación emocional y autocuidado para un buen vivir.

-. Sonoterapia

-. Yoga

-. Folclore

-. Manualidades

-. Danza terapia

-. Baile entretenido

-. Multitaller para un envejecimiento activo durante el primer semestre en Colliguay

-. Cuidado y protección emocional

-. Autonomía e independencia.