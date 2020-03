Música Chilena: Quilpueíno Nate Sprague viajó a España a grabar su nuevo videoclip

View this post on Instagram

Esto se viene CALIENTE y APRETAO!!! 🔥🔥🔥 Sé el primero en ver el estreno, suscríbete al canal (link en bio) y "haz click en la campanita". Y vamono´a goza´ 💃🏽🕺🏽 –> 06.03.2020 <– #APRETAOS @steppincerca @nastynate_music @danicatalamusic @tintanegra_imaginerecord @junophotovideo