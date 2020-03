Quilpué: Caminata familiar contó con más de 500 adultos mayores

El evento fue organizado por la Corporación Municipal de Quilpué y el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, Contempló un recorrido desde el CESFAM de Quilpué hasta el Gimnasio Municipal de la comuna.

El pasado viernes en Quilpué, se vivió la “2º Caminata Familiar por la Persona Mayor 2020”, evento organizado por la la Corporación Municipal de Quilpué y el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que reunió a más de 500 participantes en la Ciudad del Sol.

“Feliz por esta caminata, un encuentro importante para los adultos mayores, ya que es de su gusto, estar juntos, participar, entretenerse. Juntamos alrededor de 600 adultos mayores que marcharon por Quilpué, y había mucha felicidad, estaban todos muy contentos, hubo anuncios importantes para el futuro del adulto mayor en Quilpué y El Belloto, así que uno queda contento porque todas las duplas de profesionales que trabajaron con ellos y los mismos adultos mayores, estaban todos felices y eso es lo que finalmente importa”, comentó el doctor Luis Basaez, director del área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué.

La jornada contó con una alta participación de adultos mayores y contempló un recorrido desde el CESFAM de Quilpué hasta las inmediaciones el Gimnasio Municipal.

“Es muy bueno porque la gente adulto mayor tiene mucha participación, y eso es muy importante, porque la mayoria de gente de edad es muy solitaria, y esto los reuné, nos convoca mucho. Lo que tiene que hacer la gente es venir a estas actividades, porque son de una muy buena participación para ellos, y se dejan muy buenos consejos para que la gente se preocupe de su salud”, mencionó Héctor Soto, asistente.

Tras culminar la caminata, los vecinos participantes compartieron una jornada entretenida en el Gimnasio Municipal, contando en el lugar con stands informativos, puntos de hidratación, profesionales de salud, baile entretenido, concursos, y otras sorpresas.

Cabe destacar que desde su inicio a la fecha, el programa Más Adultos Mayores Autovalentes ha logrado beneficiar a miles de vecinos de la tercera edad, mejorando su calidad de vida a través de talleres de estimulación física, autocuidado y estimulación cognitiva.

“Yo he tenido una excelente acogida de parte de los profesionales, pues yo tuve un cáncer mamario, pero felizmente me lo encontraron a tiempo y bueno las kinesiologas se acercaron a mí para invitarme a asistir a los ejercicios y dinámicas que hacen con el adulto mayor, por lo que hoy por hoy ya no estamos solos”, dijo Margarita Muñoz.

Para los adultos mayores que deseen participar en el programa, los únicos requisitos son: Ser mayor de 60 años, estar inscrito en cualquier CESFAM o Consultorio de la comuna de Quilpué y pertenecer a Fonasa. Para mayor información, pueden acudir a su Centro de Salud más cercano, lugar donde se les entregará la información completa sobre esta iniciativa.