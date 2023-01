Nuevo operativo de salud entregó atención a más de 200 personas de Forestal y Nueva Aurora en Viña del Mar

A través de una alianza entre el COLMED Chile, junto al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la Municipalidad de Viña del Mar, se logró atender a decenas de vecinos y vecinas con consultas de oftalmólogos.

Mediante la atención de especialistas en tres unidades oftalmológicas móviles del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Municipio de Zapallar y del Municipio de Quilpué, se logró la atención de personas residentes en Nueva Aurora y Forestal de Viña del Mar, que aún viven las consecuencias de perderlo todo tras el incendio que afectó a estos sectores. Puntos móviles a los que se sumó también el Hospital Dr. Gustavo Fricke.

El operativo fue organizado y coordinado a través de una alianza entre el COLMED Chile, junto al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y la Municipalidad de Viña del Mar, para lograr la atención de médicos oftalmólogos a las personas afectadas en sus comunidades.

Los puntos de atención se concentraron en Tranque Sur, donde además se dispuso de una óptica para entregar de manera oportuna los lentes a los usuarios a quienes les entregaron las respectivas recetas médicas. También se dispuso de un punto de salud en la Junta de Vecinos de Nueva Aurora, Paz y Progreso y en el sector de Vista Las Palmas.

El tipo de atenciones se basó principalmente, en screening visual, examen de vicios de refracción, atención de urgencias oftalmológicas y fondos de ojo.

También el Hospital base de la red asistencial, Dr. Gustavo Fricke, se sumó a este gran operativo.

Usuarias y usuarios satisfechos

Los usuarios y usuarias que participaron en sus respectivas comunidades, realizaron un balance de lo que fue este servicio a la comunidad, valorando la llegada de los equipos médicos de especialidad

Luis Venegas, poblador de los sectores afectados señaló: “ Bueno, esto fue muy terrible, fueron muchas las casas que se incendiaron, nos hemos organizado como vecinos, y amigos, hay una directiva que se ha movilizado por todas partes, los vecinos se han ayudado todos entre sí, hay mucha solidaridad, los dirigentes se han movilizado. El operativo es fantástico, porque hay mucha gente que no puede ir al oculista, perdieron sus lentes, sus lentes de contacto, etcétera.”

Adriana Villalobos, destacó: “ Súper bueno para la población, además que nosotros sufrimos el incendio, entonces para nosotros es algo beneficioso. Yo había tenido que ir particular no más, pero ahora como se me quemó todo, no tenía la oportunidad. La otra vez que vinieron yo no pude, porque estaba preocupada de mis cosas, de salvar lo que me quedó. Ahora sí. Así que, se los agradezco.”

José Enrique Tapia quien se atendió en el H. Fricke, destacó: “Estoy muy bien y es muy bueno que atiendan los días domingo, porque así por lo menos en la semana que uno no puede venir, puede venir a atenderse, es una excelente idea. Yo tengo problemas a la vista y el oído medio y la atención fue buena, muy buena, se respetaron los horarios, y quedé feliz con lo que hicieron y como le digo es muy bueno lo que están haciendo ahora, se puede ver a más gente.”

Alianza de saberes y voluntades

La Directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Andrea Quiero, realizó un balance de esta jornada, “Este es un tercer esfuerzo que se realiza intersectorialmente, en el que podemos llegar con una respuesta muy interesante, cuando nos logramos vincular los distintos saberes, pero también las distintas voluntades, Municipalidad, el Colegio Médico y toda la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, de manera que lo que tenemos acá, muestra que, fruto de esas voluntades que se juntan, podemos estar dándole atención y respuesta a más de 150 personas aproximadamente. Hoy llegamos con una respuesta mucho más cercana y acá tenemos a las personas, quiero decir que lo que tenemos acá está ocurriendo en dos puntos más, en estos sectores en donde las personas perdieron sus casas producto de los incendios, pero también hay una gran cantidad de personas que está recibiendo atención también producto de este operativo en el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Nosotros estimamos que por lo menos, más de 60 personas han pasado allí con otras prestaciones, lo que nos tiene bien contentos, porque sin duda no se trata solo de preocuparnos de un problema, sino que cuando se juntan las voluntades para ocuparnos de esos problemas, podemos resolver. “

También el presidente del Colegio Médico de Chile, Dr. Patricio Meza destacó: “Como Colegio Médico, los tecnólogos médicos y los técnicos paramédicos, esto es una demostración que ante el problema lamentable que vivió la comunidad, no es un problema que fue noticia un día, sino que hay muchas personas preocupadas de lo que les está sucediendo a las personas afectadas, y eso es un trabajo que estamos haciendo de manera permanente con el Servicio de Salud , con los funcionarios del Hospital, de la Municipalidad y voluntarios, es un mensaje solidario a la comunidad. Muchas de las personas que estamos viendo, se les quemaron sus lentes, se les quemaron sus tratamientos crónicos para el glaucoma u otras patologías oculares y hay muchas personas que están con los ojos muy inflamados producto del incendio y a raíz de la reconstrucción de sus casas, están al aire libre, expuestas a la radiación ultravioleta, al polvo y la tierra y elementos irritativos. Por lo tanto, tenemos que mantener este tipo de iniciativas”

Espíritu altruista

Finalmente, José Luis Moya, Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, señaló: “este operativo se amplió nuevamente, también para abordar listas de espera, lo que es muy beneficioso para nosotros, hoy se citaron alrededor de 100 pacientes, vino toda una comitiva de Santiago, nuestros oftalmólogos también del Hospital, y todos con un espíritu altruista, atendiendo a nuestros usuarios. Así que estamos muy contentos de este operativo y que podamos seguir esta alianza con el Colegio Médico, y no solamente en la especialidad de oftalmología, pretendemos después ampliarlo a otro tipo de especialidades. “

Desde el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota se señaló que se continua con la planificación a futuro, de nuevos operativos de atención de salud en terreno, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, también a través de alianzas con instituciones de salud y sociales.