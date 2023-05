[Opinión] 12 claves para una familia feliz

Por Jorge Díaz, portavoz regional de los testigos de Jehová de la región de Valparaíso.

Hoy en día se habla mucho de la desintegración familiar, pero ¿por qué hay familias que siguen unidas? ¿Cuál es su secreto?

La familia humana nunca había sido tan numerosa, estando muy cerca de los 8.000 millones de habitantes el 2022, lo que conlleva nuevos y variados desafíos. Con el objetivo de concientizar sobre esto, las Naciones Unidas celebra cada 15 de mayo el “Día Internacional de las Familias”.

Según la Guía de Formación Cívica – La familia de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile , actualmente existen numerosos conceptos para la expresión “familia”, pues puede estar compuesta por una madre soltera, abuelos con sus nietos, o familias con hijos de relaciones anteriores. Además, producto de la inmigración, cada vez son más frecuentes las uniones o matrimonios entre chilenos/as y extranjeros/as.

Independientemente de cómo esté compuesta una familia, siempre habrá desafíos que pongan en riesgo su felicidad.

Un secreto para la felicidad familiar

Muchos expertos coinciden en que las familias deberían pasar tiempo juntas y, que si cada miembro asume su rol, la familia se mantendrá más unida. El doctor Ken Magid, un eminente psicólogo, pone de relieve esto en su libro “Grave peligro: niños sin conciencia”. Señala: “La raíz del problema es que falta un vínculo fuerte entre los padres y el hijo en el momento de nacer y en los años formativos que llegan a continuación”.

Para ayudar a cada integrante de la familia a afrontar estos retos, los testigos de Jehová han publicado artículos y videos con sugerencias útiles. “A pesar de que existe el amor y el deseo de estar juntos, no siempre es fácil y más aún cuando uno no ha tenido el mejor modelo familiar” comenta Rocío, quien lleva casada 7 años. Ella agrega: “La Biblia me ha ayudado muchísimo en mi matrimonio. Con mi esposo tratamos de poner en práctica algunos principios sobre el perdón y la comunicación”.

El artículo 12 claves para una familia feliz ha ayudado a muchos a fortalecer el sentido de compromiso y el respeto en la familia:

12 claves para una familia feliz

Clave 1 El sentido de compromiso

Clave 2 El trabajo en equipo

Clave 3 El respeto

Clave 4 El perdón

Clave 5 Tener buena comunicación

Clave 6 Impartir disciplina

Clave 7 Inculcar valores

Clave 8 Dar ejemplo

Clave 9 Saber quién eres

Clave 10 Ser confiable

Clave 11 Ser trabajador

Clave 12 Ponerse metas



En vista de lo anterior, tanto hijos o padres, esposos o esposas, o adultos solos con hijos, pueden enfrentar con éxito los desafíos modernos. “El sitio web jw.org tiene muchos consejos que pueden ayudar a las familias a tomar decisiones que les permitan ser más felices y unidas. Invitamos a que dediquen algunos minutos a la semana a leer en familia algunos de estos artículos”.