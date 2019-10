[Columna de Opinión] GRiETA MUNDIAL

Por Christián Inostroza

Fotografía de web 20minutos.

No cabe duda que los efectos del cambio climático son cada día más visibles no solo a nivel mundial, sino también, este fenómeno ha azotado gran parte de Chile y por supuesto, en la región de Valparaíso. Así es como la escasez hídrica en la zona centro sur de nuestro pais, es un factor que ha dejado una cantidad importante de damnificados. Evidentemente que si no llueve, no hay agua para la agricultura y mucho menos habrá para el ganado.

Si bien el principal responsable de estos hechos es el ser humano, quién se ha encargado en destruir el planeta con la generación desmedida de elementos que contaminan, desde el rubro del textil, pasando por el vehicular hasta las empresas que comercializan el oro verde (petróleo) estos últimos se han dedicado de contaminar el borde costero de la región, principalmente en Quintero y Puchuncaví. Independiente cuál sea la procedencia de este elemento.

Durante esta semana la figura de la pequeña Greta Thumberg se ha transformado en prácticamente una líder contra el cambio climático donde ha emplazado con su discurso a líderes políticos del orbe.

Sin embargo, hay cuestionamientos en el mundo respecto al financiamiento y posición de la joven, detrás de ella estarían involucradas la empresa Monsanto y empresas Think Thank (laboratorios de idea e innovación) que son financiados por empresarios lobbistas. Ejemplo de estos últimos en la región de Valparaíso, las Fundaciones Piensa y Para El progreso.

Manipulada o no. Lo cierto es que los efectos del Cambio climático son visibles, incluso a la vuelta de la esquina. Este último invierno fue el más seco de los últimos años.