Peligra realización de Olmué 2021: ningún canal de TV ofertó para la transmisión y no descartan realizarlo por vía streaming

Esta semana finalizó el proceso de licitación para la transmisión televisiva del Festival del Huaso de Olmué, esto debido que TVN descartó la realización del evento veraniego para el 2021, donde se llamaba a los canales de televisión de optar por la difusión y producción.

Ante el proceso de llamado a ofertar esta iniciativa, ninguno de los principales medios televisivos aceptó la propuesta y confirmaron desde la Municipalidad de Olmué que esta fase está totalmente desierta.

Si bien, la transmisión se comenzaría a mediados de los años 90, sería la segunda vez que no será televisado, debido a que el 2005 no se pudo realizar, desde el área edilicia conformará un trabajo para no perder uno de los festivales folclóricos más importantes del país y del mundo, quién en más de 50 años de realización ininterrumpida, considerando como una emblema de la música tradicional desde lo comunal hasta el territorio chileno.

Una de las ideas del alcalde Jorge Gil es la transmisión por vía streaming, sin público, y con la colaboración de las radioemisoras para la difusión de la misma. Esto se suma con el bajo presupuesto para la producción, que significa volver a los inicios de este evento en algunos aspectos como la invitación de solo artístas nacionales, preponderante del folklore y que no sean de la competencia, y la reducción de noches del escenario del Patagual, que habrían sido aumentados de 3 a 4 jornadas por parte de TVN.

Para esto se continuará trabajando para definir lo que ocurra, aunque todo se maneja aún sobre un terreno especulativo, debido a la pandemia del COVID-19 y la crisis de la televisión chilena, puede llegar una oferta de algún medio televisivo para no perder la tradición del evento folclórico más importante de Chile y de Latinoamérica.