Profesor chileno es distinguido por prestigiosa sociedad con un legado de más de 200 premios Nobel.

Jorge Ardila de la USM ha sido galardonado por Sigma Xi, prestigiosa organización internacional.

La prestigiosa sociedad internacional Sigma Xi, dedicada a la investigación científica desde 1886 en la Universidad de Cornell, tiene como objetivo honrar la excelencia en la investigación científica y fomentar la colaboración interdisciplinaria. Dentro de sus miembros, más de 200 personas han obtenido el Premio Nobel a lo largo de su historia, lo que hace tan prestigioso este reconocimiento.

En este contexto, Jorge Ardila, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y director de Postgrados y Programas de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha sido considerado para la Full Membership, galardón otorgado a candidatos con una reputación profesional de integridad y excelencia.

El proceso de selección para la membresía completa es meticuloso y ser elegido miembro no solo es un honor, sino también un indicativo de la calidad y el impacto de la investigación del profesional dentro de la comunidad científica global.

Ardila expresa que “para mí es una valiosa confirmación del trabajo y la pasión que he puesto en mi carrera científica. Ser nominado a Miembro Completo de Sigma Xi es un honor que aprecio mucho, ya que reconoce tanto el esfuerzo personal como la importancia de nuestros trabajos. Sigma Xi tiene una larga historia de apoyo a la ciencia y la investigación ética, lo que complementa mi propio objetivo de contribuir significativamente al conocimiento científico global”.

Desarrollo personal

La sociedad Sigma Xi proporciona un foro importante para el diálogo entre la ciencia y la sociedad, destacando la importancia de la investigación en la resolución de problemas globales.

“Espero que la membresía en Sigma Xi me brinde acceso a recursos que fortalezcan mi desarrollo profesional y me permitan contribuir al avance de la ciencia, no solo a través de la investigación, sino también mediante la participación en iniciativas educativas y de divulgación científica”, comparte Jorge Ardila.

El profesor centra sus investigaciones en la caracterización avanzada de sistemas de aislamiento en equipos y máquinas eléctricas. Esta labor es fundamental para garantizar la eficiencia y seguridad operativa de dichos equipos. Recientemente, ha destacado su trabajo sobre integración de soluciones bioinspiradas para mejorar esta caracterización, una innovación que directamente influyó en su nominación a Full Member de Sigma Xi.

Además, está involucrado en el diseño y desarrollo de nuevos sensores para la medición precisa de variables eléctricas, buscando constantemente elevar los estándares técnicos en la monitorización y diagnóstico de sistemas eléctricos.

“En el transcurso de mi carrera, he tenido la fortuna de trabajar con equipos multidisciplinarios y de participar en investigaciones que han permitido contribuir en diversas áreas”, concluye Jorge Ardila.