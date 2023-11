“Tierra Brava” tuvo capítulo clave: Eva Gómez dejó el reality, Botota tuvo un triunfal reingreso y una fruta provocó el quiebre definitivo entre Junior y Pamela.

Este martes en “Tierra Brava” los participantes del reality de Canal 13 vieron despedirse del encierro a una de sus participantes más queridas, y también vieron, sorpresivamente, el regreso de otras de las más recordadas.

Una llorada despedida de Eva

Karla Constant llegó a la casa y reunió a los participantes para comunicarles que Eva Gómez abandona el reality por motivos personales.

“Hay un tema familiar que me dificulta estar acá, requiere mi monitoreo desde afuera, por eso decido irme. Prefiero estar afuera contenida por mi familia y atenta”, explicó la ex animadora del Festival de Viña, agregando que va a extrañar la experiencia.

“Me gustó mucho estar acá, me conocí mucho. Venía en un proceso que concluyó en esto, era la prueba de fuego para ver si realmente podía conocerme y quererme. Aquí me han lastimado lo que he permitido que me lastimen, he puesto límites cuando he tenido que ponerlos, y eso no lo había hecho antes, y me hace sentir orgullosa”, dijo.

Todos se mostraron conmocionados con la noticia, especialmente Guarén, Shirley y Camila. “Siempre me voy a acordar de ella aquí y cuando salga, lo primero que voy a hacer es ir a buscarla para tomarnos una cerveza y conocer a sus hijos. La voy a extrañar mucho”, dijo Guarén.

“Tú sabes cuánto te quiero desde el día uno. Tu salida me pone muy mal, aunque hay 15 personas más, me voy a sentir muy sola sin ti. Ahora no sé qué voy a hacer”, lloró amargamente la imitadora de Cecilia, siendo consolada por la española. Shirley, en tanto, no fue capaz de decir nada, y sólo la abrazó extensamente.

Tras su partida, Junior contó una anécdota curiosa sobre Eva. Según él, le pasó una libreta para que ella le compartiera su número y así seguir en contacto, pero ella sólo fingió anotarlo. “Hizo todo el amague con el lápiz, después veo la h… y no está. Ingenuo yo”, reclamó Playboy.

Todo por una piña

La despedida de Eva se vio interrumpida por un grave conflicto en la casa, cuando Junior sacó una piña que Miguelito se había ganado en una actividad anterior. Sin decirle a nadie, la peló y se la llevó a Chama para comerla a mordiscos en el patio. Ante los reclamos del ex “Morandé con Compañía”, fue a la cocina, la partió, y regresó sólo con la mitad de la piña para seguirla comiendo.

Pamela se entrometió, en defensa de Miguelito, para preguntarle al chico reality qué es lo que había pasado. “Lo que está en la cocina es de todos”, se justificó Junior, desafiante. “¿Y le diste a todos? Porque ustedes dos son los que estaban comiendo como chanchos”, respondió Pamela indicando a Chama.

Cuando Junior se levantó y tomó del hombro a Pamela para mostrarle que en la cocina estaba la otra mitad de la piña, ella le advirtió que no la tocara y le lanzó las hojas de la piña. Ante eso, Junior respondió echándole el jugo de la piña en la cabeza, lo que hizo que la situación se descontrolara.

“Te queda poco acá, te lo digo de verdad”, le gritó Pamela a Junior mientras se iba. “No estoy ni ahí”, gritó de vuelta Junior.

En tanto, Miguelito se lamentó por la injusticia que sufrió. “Sacó mi piña, ni siquiera me la pidió y se la dio a una h… que me insulta. ¿Qué le cuesta decirme si me puede sacar un pedacito? No po, tenía que sacar la mayor cantidad. A mí no me la pidió, yo me la gané con la Botota”, se quejó.

“No es por la piña, es por una actitud que tiene de mentir y sacar las cosas de todo el mundo. Yo no se lo voy a aguantar, que ni me hable”, sostuvo Pamela tras el incidente.

Por su parte, Chama se defendió cuando los demás le preguntaron lo ocurrido. “Yo no sabía de quién era la piña, le pedí a él y me dio un mordisco. Y ella llega a insultar”, dijo.

Camila, segunda nominada: “Yo pensé que iba a poder hacerlo, pero me dio pánico”

Una nueva prueba individual enfrentó a los miembros del equipo rojo, en lo que fue una competencia sólo de resistencia física. En la competencia, titulada “koala”, los participantes tenían que agarrarse de un tronco sobre el agua y luego quedar colgando aguantando su propio peso.

Cami Arismendi lamentablemente no fue capaz de colgarse por su miedo al agua, y se retiró de la competencia, con lo que se sumó a Shirley entre las nominadas de esta semana.

“Yo pensé que iba a poder hacerlo, pero me dio pánico, vi el agua y no pude. Quedé horrible anímicamente, tengo mucha vergüenza”, se lamentó Camila, tras lo que fue consolada por todos sus compañeros.

La ganadora de la competencia resultó ser nuevamente Chama, quien con eso obtuvo el derecho de acceder a los privilegios de la habitación VIP por toda la semana.

Interrogada Chama por Karla Constant acerca de si Luis la dejó ganar lanzándose al agua antes, ya que se les vio conversando colgados antes de terminar la competencia, dijo que no fue así. “Es imposible que me gane en estado zen. No tiene mi concentración ni mi paciencia”, sostuvo la venezolana.

“Primero, soy caballero y me gusta que tenga los privilegios. Segundo, yo estoy atrincherado en mi cama, estoy bien donde estoy, no quiero pasar al otro lado, no quiero privilegios”, indicó por su parte Luis. “Igual te gané”, le respondió Chama.

Botota vuelve sorpresivamente a la casa: “Ahora llego con más energía”

Poco después de la competencia, una recordada ex participante del reality regresó al mismo. Se trató de Botota, quien fue recibida con gritos de parte de sus compañeros.

Según explicó, estaba por tomar el vuelo de regreso y le preguntaron si quería volver a entrar por la renuncia de Eva. “Ahora llego con más energía, de verdad a pasarla bien. Como que me fui recién, todavía está el mismo olor a leña, están todos igual”, dijo Botota, y el equipo rojo en particular se vio energizado con su presencia.

Nicole: “Pesaba 38 kilos”

Conversando con Fabio, Luis, Chama y Junior, Nicole se confesó sobre sus trastornos alimenticios.

“Sufrí de anorexia y bulimia, pesaba 38 kilos. La tuve por 20 años la enfermedad, me fui a una de las mejores clínicas de EE.UU. y escribí un libro para ayudar a la gente que sufre de estos trastornos. Hace 4 años recién me recuperé, casi me muero varias veces, y más la relación tóxica que tenía, más duro todavía. Pero ya estoy bien”, contó la actriz.

Besos y votos

Una actividad animada por Matías Vega puso a prueba a los participantes recreando distintos tipos de besos. Entre otros, Luis besó a Guarén al estilo teleserie, Fabio besó a Camila estilo “Superman” y Nicole recreó con Junior el beso de “Titanic”.

“Fue el beso más maravilloso que hay”, dijo Camila sobre su experiencia con Fabio, y pidió repetirlo para la celebración de todos.

Posteriormente, otra actividad animada por Karla reunió a los hombres de la casa, quienes tuvieron que calificar a las mujeres según cada categoría. Shirley fue elegida la más sexy de la casa, aunque Fabio, sorpresivamente, votó por Nicole. En tanto, Chama fue elegida la más insoportable.