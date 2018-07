Quilpueína expone en famoso Festival Esloveno de arte contemporáneo

María Fernanda Guzmán es una artista oriunda de Quilpué y su exposición, “Frágil” es parte de la 16ª edición Festival Art Stays que se realiza cada año en la ciudad de Ptuj, en Eslovenia. Guzmán es la única artista sudamericana exponiendo luego de ganar el premio Arte Laguna de Venecia.

La obra de la artista visual, descrita por los propios curadores del festival como un “trabajo de una excepcional originalidad por su fragilidad”, consiste en una instalación de cerámica que da forma a un mantel que parece tejido a crochet. La obra fue moldeada e instalada por la propia artista durante los primeros días del festival. “Viajé solo con el molde y ellos me esperaron con 200 kilos de pasta cerámica que moldeé y armé específicamente para ese lugar”, explicó, agregando que su idea es la de activar los espacios a través de las instalaciones. “Me gusta ver la reacción de la gente; creen que es un tejido y se sorprenden cuando se acercan y ven que es cerámica”.

Hasta la televisión de Ptuj los propios artistas del festival se le acercaron para conocer su técnica. “Estaban impresionados porque todos son artistas consagrados, con muchos recursos y que mandan a fabricar sus piezas. Conocer a una artista artesana que hace todo con sus propias manos, les llamó mucho la atención”, afirmó.

Revistiendo el mobiliario

Fernanda Guzmán explica cómo nació la particular idea de trabajar en cerámica moldeando artefactos cotidianos y los conocidos tejidos a crochet.

“Tenía la obsesión de trabajar con las propiedades de la cerámica, quise rescatar el acto doméstico que hacían las abuelas de tapar el mobiliario con paños tejidos a crochet. Eso da mucho que hablar hoy, donde ha cambiado nuestra relación de los objetos. Yo pensaba que esto de tener horror al vacío y la costumbre antigua de tapar la tele con un mantelito y ponerle una figurita o adornos era muy de nosotros los latinoamericanos. Pero en Eslovenia mucha gente me dijo que mi trabajo les recordaba a sus abuelas y supe que tema era mucho más universal”.

La artista ha moldeado numerosos artefactos y mobiliarios con este concepto. Todas las piezas pequeñas que llevó para exhibir en Eslovenia fueron compradas. “Eso me ayudó a solventar un poco el gasto del viaje, pues postulé a un Fondart pero no lo gané. Entonces tuve que recurrir a familiares y amigos que me apoyaron con recursos”, explicó, enfatizando que su siguiente paso es conseguir financiamiento y apoyo para ejecutar más proyectos en el extranjero. “Tengo muchas ganas de trabajar con gente de afuera, el festival te deja muy conectado, con muchas posibilidades y puertas abiertas, ahora estoy en contacto con varios artistas importantes con quienes podría trabajar a futuro”.

La instalación de María Fernanda Guzmán se puede visitar en la sala de exposiciones de Biblioteca Pública Ivan Potrč en la ciudad de Ptuj. Esta y otras obras del Festival art Stay se exhibirán hasta el 9 septiembre en varios recintos públicos de la ciudad.