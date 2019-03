Quintero: Gobierno presenta querella por femicidio

El intendente regional Jorge Martínez y la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género Valentina Stagno estuvieron presentes esta mañana en la audiencia de formalización de R.G.P. por el delito de femicidio consumado de Carolina Muñoz en el Tribunal de Garantía de Quintero.

La máxima autoridad regional pidió las máximas sanciones para este agresor tras la resolución del tribunal: “Se ha formalizado al imputado y se ha decretado la medida de prisión preventiva con un plazo de investigación de 120 días para la Fiscal y los querellantes como en el caso nuestro la Intendencia Regional. Quiero señalar que el relato de los hechos, los videos y pruebas exhibidas son de una crueldad, de una bajeza que nos ha generado un profundo dolor que esto le pueda ocurrir a una mujer hoy día en el mundo, en Chile, en nuestra región, en Quintero; es algo inaceptable. Ustedes estuvieron en la audiencia, escucharon los relatos: una persona con dos balazos, delante de su hija, herida de muerte y después de eso siendo golpeada con el arma y a patadas en la calle, esto no tiene nombre. Hoy día se ha dado el primer paso con la formalización y la prisión preventiva, pero nosotros no vamos a quedar tranquilos hasta que tengamos la máxima pena para este delincuente, este imputado, que tiene otras calificaciones peores pero no me corresponde a mi señalarlas. Esperamos cadena perpetua: Creemos que estas personas no deben estar en las calles nunca, y esta persona por su edad esperamos que termine sus días en la cárcel y nunca más vuelva a salir a la vía pública en respeto de nuestros niños, de nuestras mujeres en este caso. Estas personas no merecen estar en la sociedad”.

También solicitó las máximas sanciones la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género Valentina Stagno: “Aquí se especifica concretamente que es un delito que implica necesariamente un asesinato por razones de género. Hoy día más que nunca estamos trabajando fuertemente desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sobre el tema, y hoy el Presidente Sebastián Piñera ha confirmado nuevamente su compromiso con el principal eje de trabajo que es la tolerancia cero contra todas las expresiones de violencia de género. No vamos a descansar, no vamos a bajar los brazos y esperamos que este proceso judicial incluya la sanción penal más alta y que sea ejemplificadora. Hoy día estamos profundamente sensibilizadas, conmovidas con lo ocurrido, solidarizamos con la familia de Carolina, por sobre todo con la pequeña y con toda la comunidad de Quintero que hoy día clama justicia por Carolina”.

La Intendencia Regional y la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género son parte en esta querella criminal que interpusieron a primera hora de hoy en este tribunal.