Seremi de Salud fiscalizó en Viña del Mar venta de juguetes en víspera de Día del Niño

Una rigurosa fiscalización en pleno centro de Viña del Mar realizó la autoridad sanitaria a la venta de juguetes, en la víspera de la celebración del Día del Niño que se lleva a cabo este fin de semana.

La actividad fue encabezada por el Seremi de Salud, Francisco Álvarez Román, junto a un equipo de la Oficina Territorial de Valparaíso de esta repartición, los que recorrieron una serie de jugueterías y tiendas del ramo, revisando que los productos comercializados cumplan con la normativa vigente.

La autoridad regional señaló que esta semana se intensificaron los controles, que tienen un programa de inspección establecido durante el año, lo que ha dado como resultado más de un centenar de fiscalizaciones.

“Este año hemos realizado más de 100 fiscalizaciones, hemos realizado más de 140 análisis de juguetes y en el cual nos da la seguridad que el comercio establecido, por lo menos este año a diferencia de otros, han aumentado la seguridad respecto a la compra de juguetes que ellos están realizando y eso nos da la seguridad a nosotros que las mamás y papás pueden comprar con seguridad y tranquilos en el mercado establecido”.

Además, indicó que “es importante señalar las advertencias que pueden tener estos juguetes como en niños y niñas menores de tres años y en productos que contienen piezas pequeñas, los que deben estar bajo la supervisión de un adulto y los juguetes del tipo slime, que no son recomendados utilizarlos, pues el niño o niña puede ingerirlo y eso puede provocarlo úlceras y hemorragias internas “.

Francisco Álvarez indicó, que “nosotros utilizamos un equipo portátil, que nos permite medir que si la pintura contiene metales pesados, que pueden ser tóxicos para los niños y niñas y en el fondo nos da y nos acerca a la realidad que ocurre en el laboratorio y nos da la certeza y seguridad en el momento de la fiscalización, de que estamos frente a un juguete seguro, si esta máquina nos señala que no es seguro el juguete, tomamos una muestra y la llevamos al laboratorio y lo analizamos”.

La Seremi de Salud indicó que esta normativa señala que el juguete es un elemento que sirve para la distracción y no para provocar daños en la salud de niños y niñas, recordando que el uso de estos productos debe estar siempre con el resguardo de los adultos.

Recomendaciones para la compra segura

No dejarse llevar por el valor comercial del producto, lo más importante es fijarse en la rotulación, y si no la posee, no efectuar la compra.Fijarse bien en la calidad del producto.Las marcas reconocidas son las que cumplen generalmente con las normativas, ya que sus sistemas de control de calidad los avalan.Recuerde que antes de realizar cualquier compra analícela bien, no se deje llevar por «ofertones”.

De acuerdo a la normativa, los juguetes deben contener al menos la siguiente información obligatoria:

Nombre genérico del producto.

Nombre o razón social y domicilio del productor o importador del juguete

País de origen del producto.Leyenda o símbolo que indique (a edad del usuario recomendada por el fabricante)

La indicación «advertencia, se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto», cuando sea necesaria esta supervisión

Si corresponde, por las características del juguete, debe contener la leyenda « advertencia no apropiado para niños menores de 3 años» y/o «contiene partes pequeñas».