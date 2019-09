Track Tuning Day 2019: Dos mujeres encabezan la cumbre automovilística

Este martes se realizó el Track Tuning Day, exhibición de autos de alta gama y potenciados de diferentes clubes. En el lugar los asistentes pudieron deleitarse con diferentes modelos de las marcas Porsche, Lamborgini y otros vehículos potenciados (Ford Focus, Hundai, Mustang, BMW, etc).

Además se realizaron diferentes tipos de demostraciones donde los pilotos mostraron sus habilidades al volante y quedo a la vista la potencia de cada auto. La muestra se llevó a cabo en el Colegio Politécnico María Griselda Valle de la comuna de El Bosque. Los alumnos del establecimiento, que cuenta con las carreras de mecánica, electricidad, gastronomía, contabilidad y administración, pudieron apreciar los motores y todas las partes de los vehículos, además de disfrutar de ver cómo estos funcionan y se potencian.

“Como organizadora del Track Tuning Day estoy feliz, ya que vi como mis alumnos disfrutaron la cercanía de estos autos que no siempre están al alcance, y yo quería que vivieran una experiencia así especialmente los estudiantes de mecánica estaban alucinados”, comentó Cristina Oyanedel, gestora de la jornada automotriz y profesora de emprendimiento en el colegio sede del evento.

Quien definitivamente se llevó todas las miradas con su belleza, simpatía y agilidad al volante fue la ucraniana de 31 años Vita Lukina, quien demostró el total dominio que tiene realizando drifting (estilo de conducción de vehículos que consiste en «sobrevirar», es decir, derrapar de manera que el vehículo forme un ángulo con la dirección de movimiento). Lukina es la única mujer que realiza esta destreza en Chile, Argentina y Brasil. “A las mujeres les digo que se animen, todo depende de ellas. Hombres y mujeres tenemos días malos y días buenos, pero si sientes que es tu pasión realmente nada debe detenerte, debes hacerlo” aseguró la experimentada piloto. La deportista no quiso dejar pasar hablar de la falta de espacios para poder practicar velocidad y destreza con los automóviles “Por favor se necesita un lugar donde podamos practicar libremente. Los medios han mostrado mucho las carreras clandestinas. Yo no participo de aquello; pero a mí personalmente me gustaría que sea seguro, con espacios establecidos, espero se haga realidad, ya que somos muchos los que disfrutamos de esta disciplina”, finalizó Vita.

Sobre el recinto educacional

El Colegio María Griselda Valle, está ubicado en la comuna de El Bosque. Promueve una educación inclusiva, favoreciendo una educación de calidad, propiciando el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y sociales que faciliten la inserción en la vida del trabajo o el emprendimiento de estudios superiores, en un ambiente de sana convivencia y creatividad en el que los estudiantes sean gestores de su propio aprendizaje. Carreras: Administración, Gastronomía, electricidad, mecánica y contabilidad.