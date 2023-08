Un viaje de película: niños y niñas llegaron en tren a disfrutar de una sesión especial de cine del Festival Ojo de Pescado.

Con muchas alegría y emoción, estudiantes de Panquehue disfrutaron de una experiencia que incluyó viaje, cuentacuentos, cine y mucho más.

El tren de la niñez salió ayer desde Limache con estudiantes de Panquehue que participaron de la iniciativa “Un Viaje de Película”, en el marco del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Ojo de Pescado, facilitando a niños y niñas de la región el acceso a cine de calidad especialmente creado para ellos.

El recorrido fue mágico porque para muchos se trataba de la primera vez que abordaban un tren y que acudían a un cine. Por lo tanto, vivieron intensamente esta experiencia que incluyó viajar en la cabina del maquinista, conocer el funcionamiento del tren y descubrir nuevos paisajes de la región, con una atención especial a la llegada a la costa y la cercanía del mar.

“Me pareció bacán porque nunca he ido en tren, es primera vez y vi muchas cosas. Y ahora vamos a ir a ver una película, ya que nunca he ido al cine, entonces es bacán. Es bacán porque nunca he andado en tren y ahora voy con mis compañeros. En la cabina vi muchos botones y cómo se conducía el tren”, contó uno de los pasajeros de la jornada.

Con mucha emoción y ansiedad, los pequeños y pequeñas espectadoras viajaron en este tren especialmente dedicado para llevarlos hasta a ver la película chilena Fiebre, dirigida por Elisa Eliash, que también participó del viaje y destacó la posibilidad de compartir con los asistentes. “Para nosotros es muy esperado mostrar a película en el Festival Ojo de Pescado, estábamos esperando hace mucho que sucediera. Entonces hacerlo asociado a una actividad como esta es increíble. Uno hace cine infantil para esto, se hace muy tangible, tiene mucho sentido, poder conversar con los niños. Además, hay una relación entre el cine y los trenes, hay como una hermandad desde siempre. Entonces es muy bonito poder compartir con ellos, en este viaje en tren, para después compartir el viaje de la película”, expresó la cineasta.

Durante el trayecto, gracias a la participación de Bibliometro y Goethe Institut de Valparaíso, disfrutaron de cuenta cuentos que relatan divertidas historias y también se susurradores, que encantaban con sus breves historias al oído, que despertaban la curiosidad y risas.

En la instancia, la Seremi de Desarrollo Social, Claudia Espinoza, destacó la realización del Festival dedicado a la niñez, lo que fomenta la cultura y el arte, así como la alianza con EFE que permite acercar la actividad a niños y niñas del interior de la región. “Para muchos es primera vez que tienen la posibilidad de acceder a una pieza de cine maravillosa, además de la experiencia de viajar colectivamente en un servicio especial para ellos y ellas; están muy emocionados, muy contentos y para nosotros era importante acompañar porque este Festival es muy importante y también esta alianza que replican con EFE. Tiene que ver con el sistema de protección de garantías de los derechos de la niñez, que es ofrecer buena vida para niños y niñas; se trata de un compromiso colectivo como lo manifiesta el Festival Ojo de Pescado con el compromiso de EFE de aportar en esta instancia”.

La Directora artística del Festival Ojo de Pescado, Alejandra Fritis, destacó la alianza virtuosa que posibilita esta actividad. “Nos encanta cada año poder hacer este tren de la niñez donde niños y niñas del interior de nuestra región pueden venir a visitar Valparaíso, ver cine de calidad y vivir una experiencia también que tiene que ver con los trenes con esta maravillosa, con esta magia que tienen los trenes. Poder viajar durante un buen rato de la cordillera al mar y poder reencontrarse con este maravilloso medio de transporte. En algunos casos son niños que vienen por primera vez a Valparaíso y muchos, muchos de ellos por primera vez al cine”.

Tras culminar el viaje en Estación Puerto, la delegación infantil llegó hasta el Centro de Extensión Duoc UC para el estreno de la película y luego ser parte de un cine foro con la misma realizadora.

“La importancia de hacer este viaje que ya es una tradición, es que permite que niños de sectores que a veces le cuesta un poco más acceder al cine o la cultura, puedan llegar allá a Duoc a ver una muy buena película. Nosotros felices con esta iniciativa, es algo que se va repitiendo todos los años, pero cada año tiene lo suyo. Estamos muy contentos de este arribo al puerto de Valparaíso y poder recibir en el centro de Extensión a todos los niños y las niñas para celebrar nuevamente el Festival de Cine ojo de pescado”, manifestó, Loreto Salazar, Coordinadora general del centro de Extensión Duoc UC Valparaíso.

Respecto al recorrido especial en tren para este Viaje de Película, el Subgerente de excelencia operacional de EFE Valparaíso, César Valenzuela, reafirmó el compromiso de la empresa con esta actividad que acerca la cultura a los niños y niñas y que, además, les permite vivir la experiencia ferroviaria de una manera lúdica. “Para nosotros es un orgullo participar de estas actividades, es parte de la vinculación que nosotros tenemos, que nos debemos para la población, para los colegios, para los niños, que se sientan que el tren es pertenece a la comunidad, que es un instrumento para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Desde el 2017 nosotros participamos activamente en esto y nos sentimos orgullosos de poder hacerlo”, expresó.

La Corporación de la Defensoría de la Niñez también se hizo parte de este viaje en tren, entregando material de difusión sobre derechos.

El 12° Festival Internacional de cine para niños, niñas y jóvenes Ojo de Pescado se realiza de manera presencial desde el 25 de agosto hasta el 1 de septiembre del 2023 y su programación está disponible en su sitio web ojodepescado.cl