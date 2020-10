Upla entregó “tips” para enfrentar casos de ciberbullyng

Estar siempre en conexión emocional con nuestros hijos y educar más que prohibir son algunos de los consejos para prevenir y enfrentar el ciberacoso que entregó el ingeniero en informática Roberto Álvarez Marín, director general de Informática de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), en la charla “Como nos protegemos efectivamente del ciberbullying”.

La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración entre la UPLA y la Municipalidad de Viña del Mar, a través del Departamento de Seguridad Pública y la Dirección General de Comunicaciones del plantel universitario. El acuerdo plantea que la casa de estudios elabora cápsulas audiovisuales con material de interés en diversas materias para la comunidad, las cuales ya han sido difundidas por redes sociales y en organizaciones sociales y comunitarias. En una segunda etapa, se están realizando charlas y conversatorios.

Durante su exposición a la comunidad educativa del colegio Inmaculada de Lourdes de Viña del Mar, Roberto Álvarez explicó que uno de los factores que favorecen hoy el ciberbullying es que la mayoría de los padres no maneja las herramientas tecnológicas pues no ha sido educado en este ambiente, sin embargo, lo que no sucede con niños y adolescentes, quienes dominan muy bien la tecnología. De ahí que el llamado es a educarse. “Y en cierto grado hay un analfabetismo digital, y qué tengo que hacer yo como papá o como mamá en esos casos: tengo que estudiar y tengo que documentarme, ¿para qué? Para que de alguna forma pueda sostener o apoyar a mi hijo en el uso de esta tecnología”.

Roberto Álvarez señaló que resulta fundamental aconsejar a nuestros hijos a no chatear con extraños y destacó la importancia de no subir fotos a redes sociales, pues éstas son las que pueden dar inicio al ciberacoso. “Porque el ciberbullying ataca el color de la persona, el peso de la persona, la estatura, la nacionalidad, la religión, entonces no demos herramientas para que este victimario o este agresor tenga herramientas para hacerme ciberbullying. Ojo con las redes sociales, saber utilizar las redes sociales y no creer todo lo que aparece en las redes sociales”. En este sentido, indicó el profesional, no tenemos certezas de lo que es real y no en las redes sociales, por lo tanto, es fundamental el autocontrol.

Finalmente, Roberto Álvarez aconsejó a padres, profesores y estudiantes tener contraseñas sólidas, con caracteres variados y usando mayúsculas y minúsculas a fin de evitar que un estafador o ciberacosador las adivine y pueda generar daños a otras personas actuando y realizando ciberbullying como si se tratara de nosotros.