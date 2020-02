Valparaíso: Emotiva conmemoración a trece años de la tragedia de Serrano

Este lunes 3 de febrero, los familiares y amigos de las víctimas quisieron recordar a sus seres queridos en un emotivo responso.

La mañana del 3 de febrero de 2007, a las 8:35 de la mañana, Valparaíso escribió uno de los capítulos más tristes de su historia. Una explosión, que desató el más feroz de los incendios, arremetió contra el patrimonio invaluable del tradicional Barrio Puerto.

Los daños materiales fueron cuantiosos, pero incomparables con el dolor de haber perdido a cuatro porteños. Aldo Ayala Pozo, Avelina Pozo Muñoz, Ivonne Castro González y Eliseo Páez León, fueron parte de la vida cotidiana de calle Serrano y hoy lo son de la memoria de Valparaíso.

Este lunes 3 de febrero se vivió una jornada de mucho recogimiento, a las 8:30 horas en calle Serrano se dio comienzo a un responso realizado por la familia de las víctimas, donde fue invitado el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto a la concejala Zuliana Araya, además de representantes del comercio de Serrano y amigos de las familias.

En la ceremonia se realizó un sentido homenaje a quienes fallecieron en esa lamentable tragedia, lo que representó que Valparaíso los recodará permanente.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se mostró muy conmovido durante la ceremonia, expresando que “lo que hemos querido hacer como ciudad es no olvidar a Aldo, Eliseo, Avelina e Ivonne, a 13 años del estallido de la calle Serrano. Hemos cuidado, renovado el memorial y acompañado personalmente a su familia, ellos están en el corazón de la ciudad y, lo peor que podemos hacer es olvidar. El mejor legado que tenemos de su paso en este mundo es ese y lo vamos a seguir haciendo. Así que extiendo siempre mi cariño, abrazos y acompañamiento fraterno a los familiares de ellos”.

Por su parte, Marco Ayala, uno de los familiares de dos de las víctimas agradeció el recuerdo permanente que tiene Valparaíso con sus familiares. “Siempre va a estar presente lo que ocurrió hace 13 años atrás, fue una tragedia que todos los años nos lleva a reflexionar y recordar a mi mamá, mi hermano que murió en ese día. Siempre nos llama el poder no olvidar. Han sido años difíciles, complejos, el dolor sigue ahí, pero aprendemos a convivir con él y poder tratar de que no sigan ocurriendo estas tragedias.”

Asimismo, Ayala reflexiona acerca de la tragedia, pues no quiere volver a ver a la Ciudad Puerto en ese escenario que vivió “como decíamos, ver la situación en que está Valparaíso. Ojalá que la ciudad salga adelante, no queremos que se siga destruyendo, esperamos que esto cambie de una vez, que las autoridades centrales de Santiago puedan dar un vuelco a la gestión que han hecho y no dejen en el abandono a Valparaíso”.