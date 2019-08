Valparaíso: Intendente dio por finalizada búsqueda de personas bajo los escombros

Agradeció el trabajo profesional de la prensa al no revelar imágenes que habrían sido dolorosas para las familias y parientes de las víctimas.

El Intendente Regional Jorge Martínez anunció al término de la octava sesión del COE que se puso fin a la búsqueda de eventuales personas bajo los escombros del Cerro Bellavista, al descartarse la última presunta desgracia que se mantenía vigente. Con ello se inicia la fase de recuperación y despeje del terreno.

La autoridad destacó el trabajo de las distintas instituciones que participaron en las maniobras de localización de personas que aparecían como presuntas desgracias:“Acabamos de terminar el octavo COE de esta emergencia donde Carabineros ha informado que respecto a las tres denuncias de presunta desgracia, que ya dos habían sido descartadas, respecto a la tercera, que era la que nos mantenía con la posibilidad real de que hubiera una persona debajo de los escombros, esa persona ha sido buscada incesantemente en el día de hoy y en horas de la tarde Carabineros no la ha podido encontrar, con lo cual no hay ninguna denuncia por presunta desgracia y no tenemos ningún antecedente que nos haga presumir o estimar la factibilidad real de que exista una persona bajo los escombros. En paralelo, los perros de las policías especialmente adiestrados no han encontrado restos y además Bomberos con equipos especiales de microcámaras que han operado en el terreno tampoco han encontrado hallazgos. Por estas razones y luego de diversas consideraciones se da por finalizado el período de búsqueda de rescate y comienza el período de recuperación del territorio”.

También se refirió a la siguiente fase: “Ahora hay que alivianar la carga y el municipio contará con el apoyo de carabineros, de la PDI y del Gobierno y de bomberos y de todo lo que se requiera para la nueva fase, que ya es una etapa distinta. Nos encontramos con un terreno que es una ruina, un que tiene que ser protegido. Las fuerzas policiales van a continuar dando apoyo en la proyección de dicho terreno para resguardo de los vecinos del sector y viene una fase de estabilización y de remoción de escombros básicamente”.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo, se refirió al despliegue efectuado en el terreno: “La planificación funcionó de acuerdo a todo lo establecido estos días, en conjunto con las autoridades. Solamente informar que el último período operacional que tenía la institución ha culminado. Empieza el proceso de movilización de todos nuestros equipos y solamente nos queda seguir avanzando y estar atento a cualquier otra emergencia que se presente en esta ciudad, que sabemos Valparaíso siempre nos depara algo diferente a los Bomberos y tenemos que seguir trabajando para estar preparados el día de mañana”.

Finalmente el intendente Martínez agradeció el trabajo de la prensa: “Queremos agradecer a los medios de comunicación, la profesional y respetuosa forma de trabajo que han tenido. Ustedes saben que había imágenes que habría sido muy doloroso para los parientes, para los amigos de las seis personas fallecidas, que se hubiesen dado a conocer. Sinceramente les queremos agradecer la ética con que han tratado este hecho”.