Viña del Mar invita a celebrar el Día de los Patrimonios en 18 puntos de la ciudad

La ciudad jardín tiene una programación que ofrece diversas actividades abiertas a la comunidad.

El Municipio de Viña del Mar, a través de su Departamento de Cultura y con el apoyo y colaboración de instituciones y organizaciones sociales de Viña del Mar, invita a todas las personas a celebrar el Día de los Patrimonios el próximo 27 y 28 de mayo, con diversas actividades gratuitas abiertas a toda la comunidad.

#RecuerdosParaElFuturo es la consigna para este año y como municipio de Viña del Mar se celebrará con una programación especial, promoviendo la identidad local, el patrimonio inmaterial, natural y tesoros vivos de la ciudad: talleres de artesanía y oficio, presentación de Danza Chinchín y Organilleros, rutas guiadas de reproducción de especies nativas, entre otras, son parte de las iniciativas que se estarán desarrollando en esta especial celebración.

Este año son 18 espacios de la comuna que las personas podrán visitar para disfrutar el patrimonio que cada uno de ellos resguarda o mostrará: el Museo Palacio Rioja, el Valparaíso Sporting Club, el Cementerio Santa Inés, Estadio Sausalito, Museo Fonck, la Plaza Dr. Luis Sigall, el Parque Quinta Vergara, el Anfiteatro Quinta Vergara, la Explanada Museo Palacio Vergara, el Museo Palacio Vergara, el Museo Artequin Viña del Mar, la Residencia Presidencial de Cerro Castillo, la Residencia de Carabineros ex Castillo Brunet, la Junta de Vecinos Nº2 Lord Cochrane, el Club Libertad Casa Masónica Viña del Mar, la Primera Compañía de Bomberos José Francisco Vergara, el Instituto de Historia PUCV ex Palacio Valle, el Instituto Culinary ex Palacio Ariztía y la Delegación Municipal de Reñaca.

La alcaldesa Macarena Ripamonti extendió la invitación a toda la comunidad de Viña del Mar a participar de las actividades programadas en diversos puntos de la ciudad: “Quiero hacer una invitación a todas las personas viñamarinas de nuestra ciudad, a que se sumen, que puedan reconectar con sus familias en los recuerdos, con nuestra memoria histórica y tradición de la ciudad de Viña del Mar, y que puedan conectarse con nuestro patrimonio e identidad. Como municipio hemos estado trabajando con organizaciones sociales y también con otras instituciones públicas para preparar diversas programaciones y presentaciones, desde ferias de artesanías, talleres y obviamente visitas guiadas donde van a poder conocer más de 18 puntos en la ciudad con actividades que están preparadas para ustedes, ir con sus familias y aprender de la importancia del resguardo de nuestra cultura y patrimonios para que éste siga presente y se mantenga por las futuras generaciones. Así que todas las familias están invitadas a revisar el calendario y a participar de manera gratuita en todos los puntos que tenemos preparados para ustedes”.

El programa completo ofrece a la comunidad una multiplicidad de actividades gratuitas como visitas guiadas, talleres, muestras de arte, exposiciones de autos y carros bomba antiguos, presentaciones artísticas y musicales, ferias de artesanía y de emprendedores locales, además de cine patrimonial, que las personas podrán conocer y descargar en la web www.visitavina.cl directamente.

– Rutas Turísticas y Patrimoniales

Mención aparte merecen las tres Rutas Turísticas y Patrimoniales que el Departamento de Turismo municipal ofrece de forma gratuita a la comunidad para recordar la historia de la ciudad en torno al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el Estadio Sausalito y el Cementerio Santa Inés.

En la Ruta Festival la propuesta es revisar 60 años de música, historia y patrimonio de nuestra ciudad el sábado 27 de mayo, en dos horarios: 10:30 o 12:30 horas en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en un recorrido que comienza en el túnel de los artistas, para luego conocer los camarines de animadores y de distintos artistas, la sala de prensa, la burbuja, el escenario y el palco, además de los trofeos que se han entregado a lo largo de este certamen.

En la Ruta Estadio Sausalito la invitación es a recorrer este importante recinto deportivo, cercano a la Laguna Sausalito, que fue sede del Mundial de Fútbol de 1962, competencia internacional en que, gracias a una destacada participación, Chile obtuvo el tercer lugar; un espacio histórico que incluso volvió a ser sede de un encuentro deportivo internacional en 2015, cuando se jugó la Copa América.

En este recorrido se mostrarán los distintos sectores del Parque Sausalito, el domingo 28 de mayo, a las 10:30, 12:30, 15:00 y 16:30 horas.

En la Ruta Casco Histórico del Cementerio Santa Inés programada para el domingo 28, a las 10:30, 12:30, 15:00 y 16:30 horas, la invitación es a descubrir la belleza del casco fundacional de este espacio patrimonial, declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico el 3 abril de 2019, por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, gracias a la presentación y solicitud que hiciera el municipio.

Esta actividad, que permite repasar la vida social que ha caracterizado a Viña del Mar en las mismas construcciones de este recinto, también se realiza todos los martes de cada mes a las 11:00 horas.

Cabe destacar que estas tres actividades son gratuitas y para participar en cualquiera de las rutas es necesario inscribirse en la web www.visitavina.cl.