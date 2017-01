Tips para que las mascotas no se asusten con los fuegos artificiales de Año Nuevo

Médico especialista de la UST Viña del Mar, Gonzalo Chávez, señaló que los animales corren peligro de perderse o ser atropellados, porque suelen huir o esconderse cuando sienten la explosión de los fuegos artificiales.

En distintas zonas de nuestro país, la llegada del Año Nuevo se celebra con fuegos artificiales, lo que trae consigo una serie de ruidos estruendosos que afectan las mascotas y animales en general. En este sentido, no es extraño encontrar – tras las celebraciones – avisos de perros y gatos perdidos o mascotas atropelladas, resultados de una huida loca, provocados por su intento por escapar del fuerte ruido al que no están acostumbrados.

Al respecto, el etólogo, especialista en comportamiento animal y Jefe de Carrera de Medicina Veterinaria de Universidad Santo Tomás sede Viña del Mar, Gonzalo Chávez, entregó algunos tips para enfrentar de mejor manera esta situación. “Lo primero es determinar si el animal sufre efectivamente de una fobia a ruidos fuertes o solo siente miedo en el momento del estallido de los fuegos artificiales. La diferencia es que si nos enfrentamos a una fobia, el animal entra en estado de pánico, respondiendo de manera exagerada frente al estímulo, siendo incapaz de adaptarse a dicho contexto. Por ello, debemos comprender que tardará mucho tiempo en recobrar la calma, haciendo todo lo posible por evitar el estímulo, e incluso puede llegar a poner en riesgo su vida, atravesando ventanales o saltando instintivamente desde balcones para huir. Es tanta su desesperación, que puede también responder de forma agresiva frente a sus propietarios, cuando nunca antes lo había hecho”, detalló.

El especialista recomienda guiarse por el comportamiento presentado por las mascotas en las fiestas pasadas. Sobre esta base, si existe temor, es muy normal que al verlos asustados, los dueños reaccionen protegiéndolos e intentando que se les pase el susto. Sin embargo, si el animal demuestra su temor escondiéndose, gimiendo o poniéndose agresivo, generalmente los dueños o sus familias intentan darle señales y palabras de calma, las que causan mayor temor. La explicación se basa en el sistema de aprendizaje utilizado frente al animal, ya que al manifestar su temor, obtiene una recompensa, por lo que seguirá repitiendo y agudizando esta conducta.

“Considerando todo lo anterior, lo óptimo es trabajar con la mascota, ofreciéndole una ‘zona segura’, que puede ser una habitación, la cocina u otro lugar donde la mascota esté habituada a sentirse segura y plena, lo que se consigue llevando al animal a un sitio de libre acceso, donde se juegue con él, se le haga cariño, se le ofrezca comida rica, y con ello, acostumbrarlo a tener este espacio seguro, donde él decide cuando entrar y cuando salir, sobre todo en momentos de mayor riesgo como el Año Nuevo, done se reúne mucha gente en los hogares y los enfrentamos a ruidos provocados por los fuegos artificiales”, detalló Gonzalo Chávez, quien además no recomendó el uso de sedantes para calmar esta sensación. “En lo personal, y a pesar de ser una práctica bastante común en perros y gatos, no comparto el uso de sedantes. El motivo es que en este contexto lo más fácil es comprar un sedante en clínicas veterinarias o farmacias para evitar que el animal reaccione a los estímulos que les generan fobias. Sin embargo, en lo personal no recomiendo su uso, porque la sensación de miedo y pánico se mantiene”, concluyó.