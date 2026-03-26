26/03/2026
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Operativo de limpieza en Estero Marga Marga, Viña del Mar. Equipo municipal retira desechos voluminosos bajo puente. Contenedor rebosante.
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En Viña del Mar se han retirado más de 81 toneladas de residuos en operativos durante el verano

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Grupo de 5 personas en oficina judicial en Quilpué, Alcaldesa muestra documento legal. Relacionado con acción judicial por fuegos artificiales con resultado de incendio.
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Municipio de Quilpué presenta querella criminal contra barristas por incendio en centro de la ciudad

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José Fernando Molina
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Festival Viña del Mar: multitud celebrando en la noche. Escenario con vibrantes luces rojas, moradas y pantallas.
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Festival de Viña del Mar 2026 consolida su liderazgo con más de 1,6 millones de promedio hasta la quinta noche

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Paulo Londra canta enérgicamente en concierto. Viste camisa a cuadros, sostiene micrófono, señalando al público, con luces moradas de fondo.
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Paulo Londra deslumbra en el cierre del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026

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Santaferia y Macha en escenario. Banda con guitarra, batería, saxo, trompeta, percusión. Lanzamiento EP cumbia chilena. Colaboración musical.
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Santaferia y El Macha estrenan “Masacrados por la felicidad”: una apuesta al sonido orgánico y la vieja escuela

Marcelo Andrade Saez

La banda nacional lanzó un EP de cinco canciones en colaboración con Aldo Asenjo, rescatando la mística de la grabación

Orquesta juvenil de La Calera en concierto, con violines y otros instrumentos. Beneficiarios de becas gratuitas.
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Escuela de Música Cemento Melón protagoniza nuevo capítulo de serie documental en 13C

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Audiciones de danza para producción original en Teatro Municipal Viña del Mar. Participantes ensayan con barras bajo luces.
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Teatro Municipal de Viña del Mar realizará su primera producción original con Jesucristo Superestrella

Marcelo Andrade Saez
Teatro Municipal Viña del Mar lleno. Escenario iluminado con equipo, público en platea y palcos. Cúpula ornamentada.
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Teatro Municipal de Viña del Mar inaugura el 2026 con una robusta cartelera cultural y de entretenimiento de nivel internacional.

Marcelo Andrade Saez
TAHAI ROOTS, banda de rock-reggae de Rapa Nui, con instrumentos frente a Moai y el mar en Tahai.
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TAHAI ROOTS: La fusión de rock y reggae desde Rapa Nui llega al continente para presentarse en el #VAM2026

Marcelo Andrade Saez

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[Opinión] Que la tradición nunca muera! de ahí somos…

Miguel Ángel Guzmán

Por Miguel Ángel Guzmán, MAGO – Diseñador. Finalmente tengo razón: Entre folclore y lentejuelas. Aquí tenemos un bello vestido de

María Luisa Godoy en deslumbrante vestido dorado y co-animador en Festival del Huaso de Olmué. Micrófonos, plantas y flores.
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[Opinión] Perdidos en el espacio

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[Opinión] Entre la tradición y los abalorios

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Marcelo Andrade Saez

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Desde el Caso Varginha hasta OVNIs en la Patagonia: Valparaíso será sede de cumbre mundial de ufología

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Expertos de cinco países presentarán imágenes inéditas y evidencias de inteligencia no humana en el Teatro Municipal de la ciudad

Presentación del Festival Petorca 2026 con cuatro organizadores ante una pantalla LED con el logo y focos de escenario.
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Petorca ya tiene su fiesta: Bombo Fica y Amerikan Sound lideran la versión 44 de su tradicional festival

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Espectáculo cultural chino: artistas con trajes coloridos manipulan marionetas tradicionales en un escenario, parte de la muestra de arte.
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Viña del Mar celebra el Año Nuevo Chino con espectáculo internacional de marionetas

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Audiencia en sala llena del Teatro Condell INSOMNIA disfrutando proyecciones de cine gratuito, agradeciendo apoyo a la comunidad.
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Este verano, INSOMNIA Teatro Condell impulsa ciclos de cine gratuitos para personas mayores y niños

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Rodrigo Villegas sonriente, anuncia show de comedia en Enjoy Viña del Mar. 17 ENE, 21H. Entradas en ticketplus.
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Rodrigo Villegas hace la previa festivalera en el casino de Viña del Mar.

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Fachada del CESFAM San Pedro, Quillota, con pacientes. Incorpora Sala IRA para atención respiratoria infantil.
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La nueva prestación permite atender de forma inmediata cuadros respiratorios agudos y crónicos, evitando traslados y reduciendo tiempos de espera.

Embajador Japón, Directora SSVQP y equipo en Hospital Geriátrico Limache, inaugurando salas de fonoaudiología donadas.
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Hospital Geriátrico de Limache implementa salas de fonoaudiología y equipamiento donados por Japón.

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Marcelo Andrade Saez

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TVN transmitirá en vivo la 22ª edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

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Por quinto año consecutivo, la señal estatal llevará a todo el país el descenso urbano más extremo del mundo. La

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Marcelo Andrade Saez
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