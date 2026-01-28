Talento sin fronteras y profesiones diversas: así se prepara el nuevo ballet de Viña 2026

Cargando... Cargando...

El grupo de bailarines destaca por una integración multicultural y profesional única, con integrantes que van desde psicólogos hasta expertos en turismo, todos bajo la dirección de la coreógrafa Constanza Azúa.

La edición 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ya calienta motores, y este año la puesta en escena promete una mística especial. Detrás de las oberturas y las competencias folclórica e internacional, hay un grupo de 26 personas que encarnan el sueño de más de 1.500 postulantes que buscaron un lugar en el escenario más importante de Latinoamérica.

Este nuevo cuerpo de baile no solo destaca por su técnica, sino por una composición humana diversa que refuerza el valor de la marca del festival como un espacio de encuentro. Entre los seleccionados conviven talentos de tres países vecinos (Venezuela, Colombia y Brasil) y de cinco regiones de Chile: Atacama, Antofagasta, Biobío, Coquimbo y la Metropolitana.

Pasión más allá del oficio

Lo que hace única a esta generación de bailarines es su trasfondo profesional. El ballet de Viña 2026 cuenta con especialistas en áreas como la psicología, la salud, el deporte, la hotelería y el turismo. Esta multiplicidad de perfiles aporta una riqueza técnica y emocional distinta a los ensayos que comenzaron el pasado 6 de enero en las dependencias de Megamedia.

Para la coreógrafa a cargo, Constanza Azúa, este grupo representa la “visibilización de nuevos talentos, de bailarines llenos de sueños con ganas de pisar el escenario más importante de nuestro país y Latinoamérica. Son personas agradecidas de la oportunidad y dispuestas a dar lo mejor de sí para estar a la altura y más de este Festival de Viña 2026”.

El camino a la Quinta Vergara

Tras un riguroso proceso que filtró a 150 preseleccionados para un casting presencial, los 26 elegidos se encuentran actualmente en jornadas diarias de preparación. Muchos de ellos enfrentarán por primera vez el desafío de la Quinta Vergara, pasando de ser espectadores —o incluso no haber estado nunca en el recinto— a ser protagonistas frente a millones de televidentes.

El equipo se trasladará a la Ciudad Jardín en febrero para iniciar el reconocimiento del escenario. Cabe recordar que el certamen, organizado por Megamedia y Bizarro Live Entertainment, se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero, con transmisión a través de Mega, Disney+ para latinoamérica y contenidos exclusivos en la web de Billboard para el mundo.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.