SaludQuillota impulsa taller comunitario de alfabetización digital para personas mayores

La iniciativa, desarrollada en el centro Plaza Mayor, busca reducir la brecha tecnológica y fortalecer la autonomía de los usuarios en el acceso a servicios de salud y redes familiares.

Con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a información y servicios, el Departamento de Salud Municipal de Quillota desarrolla un taller de alfabetización digital dirigido a personas mayores. La iniciativa, que se realiza en el centro de salud Plaza Mayor desde abril, se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y acompañamiento social.

Yasna Pizarro, encargada del centro Plaza Mayor, explicó el enfoque comunitario del proyecto: “Es un taller dirigido a la comunidad, pero realizado por alguien de la comunidad, y esa es la gran diferencia. Muchas personas mayores sienten temor o vergüenza al usar el celular, por miedo a equivocarse. Aquí se trabaja desde lo básico, con paciencia, para que puedan aprender a usar el teléfono, informarse de lo que ocurre en la comuna, acceder a información de los centros de salud, pedir horas o comunicarse con sus familias”.

Formación técnica y seguridad

El taller aborda desde los ajustes básicos hasta herramientas críticas de seguridad. Yuviza Castillo Álvarez, encargada de la capacitación, destacó que la idea nació al notar la importancia del teléfono para trámites y contacto familiar:

“Partimos desde los ajustes básicos del celular, el uso de aplicaciones, hasta temas de seguridad, como la detección de estafas, el correo electrónico o la Clave Única”, explicó Castillo, añadiendo que, ante la alta demanda y la existencia de lista de espera, se proyecta la continuidad del taller para el año 2026.

El impacto en la calidad de vida

Para los participantes, esta instancia representa una mejora directa en su bienestar integral. Germán Pérez Ávila, uno de los asistentes, valoró la experiencia: “Me parece genial. Esto debería extenderse a todo el país, porque somos muchos los adultos mayores que estamos alejados de la tecnología. Agradezco públicamente la dedicación y la voluntad de quien nos enseña, porque realmente nos hace la vida más fácil”.

Asimismo, Rosita Moreno resaltó el componente humano y social de las sesiones: “Es muy útil. Hemos aprendido a hacer videollamadas, mandar mensajes, acceder a servicios y beneficios, pero también se genera una camaradería muy importante. Compartimos, celebramos fechas especiales y eso también es salud”.

El taller, que funciona con grupos reducidos para garantizar un aprendizaje progresivo y trabajo cognitivo, demuestra cómo la articulación comunitaria fortalece la autonomía y la salud mental en la red de Atención Primaria de Salud.

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.