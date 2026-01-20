Viña del Mar celebra el Año Nuevo Chino con espectáculo internacional de marionetas

Cargando... Cargando...

Gracias a la organización conjunta del municipio, la Embajada de China en Chile y el Instituto Confucio Santo Tomás, llega a la ciudad una muestra cultural de arte tradicional chino lleno de colorido.

El próximo martes 27 de enero, Viña del Mar será escenario de una nueva celebración del Año Nuevo Chino, Año del Caballo. El evento es organizado en conjunto por la Municipalidad de Viña del Mar, la Embajada de la República Popular China en Chile y el Instituto Confucio Santo Tomás.

La actividad se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Viña del Mar, recinto que recibirá a la destacada Compañía de Marionetas de Rugao. Esta agrupación, proveniente de China, es reconocida por preservar y difundir uno de los artes escénicos más antiguos y representativos de la tradición cultural del país asiático.

El encanto de la marioneta oriental

Bajo el título de “El encanto de la marioneta oriental”, la presentación gratuita y abierta a todo público se realizará el martes 27 de enero a las 20:00 horas, con una duración aproximada de 60 minutos. A través de música, movimiento y narración visual, el espectáculo propone un recorrido por relatos clásicos, escenas de la ópera china y piezas llenas de humor y poesía, incluyendo momentos de interacción diseñados especialmente para niñas y niños.

Quienes asistan podrán disfrutar de escenas del arte tradicional como Mangas danzantes, El Rey Mono, Zhu Bajie cargando a su esposa y Transformación en mariposa. Además, se presentarán piezas de gran ritmo y colorido como Danza de Seda Larga y Ritmo del Abanico.

Un programa para todas las edades

El programa incluye también momentos musicales como El niño tocando el suona, escenas lúdicas como Hormigas cargando huesos y Avestruz pequeño, junto a pasajes de humor y teatralidad en Funcionario Sésamo y el impactante Espectáculo de Cambio de Rostro.

La entrada es liberada, pero se requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados. Próximamente, la Municipalidad de Viña del Mar habilitará nuevos cupos para público general a través de la plataforma oficial del Teatro Municipal en el sitio web https://teatrovina.cl/.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.