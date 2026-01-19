Este verano, INSOMNIA Teatro Condell impulsa ciclos de cine gratuitos para personas mayores y niños

Cargando... Cargando...

En una muestra de gratitud por el apoyo recibido ante su crisis financiera, el espacio cultural porteño ofrece funciones de cine patrimonial y familiar sin costo para la comunidad.

Con sala llena, INSOMNIA Teatro Condell dio inicio a los Ciclos de cine gratuitos preparados en retribución a la comunidad porteña por el apoyo recibido en el contexto de la crisis que enfrentan. Esta iniciativa busca promover el diálogo intergeneracional y ofrecer una alternativa cultural distinta para las familias durante las vacaciones.

Claudio Pereira, programador de INSOMNIA, explicó que esta iniciativa busca: “retomar el sentido de nuestro cine Club para personas mayores y los esfuerzos que hacemos para diversificar la oferta programática para la familia. Hemos pensado el ciclo de retribución como forma de agradecer los gestos y las acciones de solidaridad que se han realizado para que nuestro hermoso espacio no desaparezca”.

Programación de cine patrimonial

Tras la proyección de “Valparaíso mi amor”, el ciclo de películas de Aldo Francia continúa con funciones enfocadas a personas mayores de 60 años, pero abiertas a todo público:

Martes 20 (12:00 hrs): “Ya no basta con rezar”.

“Ya no basta con rezar”. Martes 27 (12:00 hrs): “Un viaje a Santiago”, película que contaría con el único registro actoral de Víctor Jara en el cine.

Sobre la selección de los títulos, Pereira precisó: “Nuestra selección de películas es un tributo al director Aldo Francia, porque siempre es una buena manera de agradecer y entregar una grata experiencia a través del cine chileno patrimonial. Asimismo, aprovechar las vacaciones y llevar a nuestros hijos al cine, es una gran oportunidad para ver obras algo diferentes a lo que habitualmente se ofrecen en las carteleras”.

Ciclo para infancias en febrero

El ciclo de retribución continuará en el mes de febrero los días viernes a las 12:00 horas, con la exhibición de las siguientes obras:

Viernes 6: Matilda.

Matilda. Viernes 13: Paranorman.

Paranorman. Viernes 27: Juego de gemelas.

Todas las funciones son gratuitas para el público y no requieren de inscripción previa. Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web www.insomniacine.cl.

