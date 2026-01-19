[Opinión] Que la tradición nunca muera! de ahí somos…

Cargando... Cargando...

Por Miguel Ángel Guzmán, MAGO – Diseñador.

Finalmente tengo razón: Entre folclore y lentejuelas. Aquí tenemos un bello vestido de Cavalli, en este trabajo de animal print en lentejuelas. Animal print! Hermoso, pero no sé si es lo más ad-hoc. Me logra parecer gracioso para un festival con tanta tradición criolla, huasa si se quiere. Entonces es como lo dije en la columna anterior. Un poco perdidos en el espacio. Si quieren escuchar que se ven estupendos, Si!. Se ven estupendos! Pero no comparto con la elección del vestuario. Lo digo también con mucho respeto.

María Luisa se ve guapísima, sin duda. Y Eduardo, creo que es el mejor look que le he visto, al menos en estos días. Los colores oscuros le sientan mejor. Repito, en lo políticamente correcto, aunque no se si esa frase sea tan certera, pero si, se ven muy bien.

Pero, insisto: Invito a los vestuaristas a que se eduquen, que busquen el trabajo de un gran diseñador que se llamaba Marcos Correa que sublimó la estética criolla chilena en vestidos maravillosos…

Pero claro. Un vestido de Cavalli en un Festival del Huaso de Olmué es como “porotos en paila marina”, Nada que ver!

En fin, creo que no suben del 4,5. Yo le diría a los asesores que estudiaran un poco del vestuario. Claramente lo necesitan. Y bueno, lo demás… también estamos hablando de look y de trapos, con la mayor altura de miras posible. Esta fue la última jornada y el mantra sería “Perdidos en el espacio”, una vez más.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Miguel Ángel Guzmán Ormazábal es Diseñador de Alta Costura con más de 30 años de trayectoria y referente de la moda en Chile. Formado profesionalmente en Estados Unidos, ha consolidado una carrera que une la excelencia técnica con la comunicación mediática. Como columnista en La Opinión Online, aplica su experiencia en psicología del consumo y valor de marca para analizar la estética y el comportamiento social, bajo la premisa de que “la belleza no tiene por qué ser ligera”. Experto en identidad visual, gestión técnica de eventos y sostenibilidad en el diseño.