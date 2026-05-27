Fonasa compromete recursos adicionales para resolver listas de espera oncológicas en la Región de Valparaíso

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La iniciativa, enmarcada en el Plan de Alerta Oncológica, distribuirá más de $3.673 millones entre los servicios de salud de la Región de Valparaíso.

Los servicios de salud de las regiones de Valparaíso y Coquimbo suscribieron la ampliación de los Acuerdos de Programación 2026 con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). El documento precisa los compromisos de producción, metas, indicadores y recursos adicionales para la resolución de casos de pacientes oncológicos en lista de espera o con garantías GES retrasadas.

Los actos de firma contaron con la participación de la directora zonal (s) Centro Norte de Fonasa, Claudia Bermúdez, quien destacó los avances desde que el Ministerio de Salud decretó la medida extraordinaria de alerta sanitaria oncológica. “Siempre el inicio es más complejo, por eso estamos un poco aquí para conversar y definir qué cosas necesitamos, cuáles son nuestros dolores, cómo coordinamos mejor el tema a nivel regional para ir solucionando lo antes posible”, afirmó.

Rodrigo Reyes, jefe del Departamento Gestión Comercial, precisó que la estrategia establece responsabilidades. Por una parte, Fonasa está derivando a segundo prestador nóminas de pacientes para los cuales los hospitales no tienen capacidad resolutiva y aquellos casos con reclamos por incumplimiento de garantías GES. Por otra parte, la red pública podrá enfocarse en la lista de espera oncológica no cubierta por GES.

“Para nosotros lo ideal es que el paciente sea atendido dentro de la región o en su defecto, lo más cerca posible. Una vez que es derivado, es contactado para hacer seguimiento y corroborar la calidad de atención que se le está entregando en el segundo prestador”, señaló Reyes. La meta es resolver en una primera etapa el grupo priorizado que está en espera al corte del 31 de enero de este año, en un plazo no superior a 90 días. En una segunda etapa se deben incorporar otros casos con garantías oncológicas retrasadas o en lista de espera oncológica.

A nivel nacional se destinará $154 mil millones para la atención de 33 mil pacientes. Entre esos recursos, $4.691 millones estarán disponibles para el Servicio de Salud Coquimbo, $2.368 millones al Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, $1.262 millones al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota – Petorca y $43 millones al Servicio de Salud Aconcagua.

“Lo importante es que hay una inyección de recursos financieros -presupuesto- para bajar el stock inicial que tenemos de casos pendientes oncológicos. El plan ha permitido afinar nuestros procesos, los registros, la planificación, etc. por lo tanto ha sido una experiencia exitosa que queremos replicarla también a otras patologías”, relató Haroldo Faúndez, director (s) del SSVQP.

En tanto, Patricio López, director (s) del SSVSA, coincidió en que “esta inyección de recursos va a colaborar enormemente en toda la gestión que se está realizando, estamos sobre un 70% ya de cobertura del plan oncológico, del plan que estamos nosotros asignados, así es que estamos muy contentos con este tipo de reunión de coordinación y obviamente de ayuda para nosotros”.

Desde el norte, Ernesto Jorquera, director del Servicio de Salud Coquimbo, señaló que “terminada la fase de contacto iniciamos procedimientos y tratamientos, como quimioterapia. Algunos pacientes han sido derivados a lo que llamamos segundo prestador, en nuestro caso a Clínica IRAM en Santiago. Así es que estos recursos que nos han dado de aumento presupuestario para trabajar en esta alerta oncológica han venido a darle respuesta a pacientes con los que estábamos en deuda. Está siendo un trabajo bien positivo”.

Cabe señalar que Fonasa está contactando por WhatsApp desde el número +56 600 914 0744 a personas que se encuentran en lista de espera GES. El objetivo de este contacto es confirmar que la atención médica sigue siendo necesaria, validar los datos de contacto del paciente y registrar números telefónicos adicionales que permitan ubicarlo oportunamente cuando su atención sea agendada. En caso de dudas, las personas pueden comunicarse al call center de Fonasa al 600 360 3000 o a Salud Responde al 600 360 7777.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.