Quilpué se convierte en la primera comuna de Marga Marga en obtener el sello ESCNNA

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Este reconocimiento acredita el compromiso institucional de la Municipalidad de Quilpué con la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

El Departamento de Desarrollo Turístico de la Municipalidad de Quilpué completó de manera exitosa las capacitaciones impartidas por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). Gracias a esta preparación, la comuna se transformó en la primera de la Provincia de Marga Marga en recibir el sello ESCNNA, una distinción enfocada en la prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de los viajes y la actividad turística.

La formación del equipo municipal permitió fortalecer las competencias locales para abordar esta problemática social desde una perspectiva de prevención, sensibilización y promoción de un turismo consciente y responsable dentro del territorio.

Al respecto, la encargada de la Oficina de Turismo, Gisela Mayer, destacó el valor de este logro para la gestión local: “Creemos firmemente que el turismo no solo debe enfocarse en el desarrollo económico y territorial, sino también en la protección de las personas, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como Municipalidad de Quilpué, estamos muy contentos de haber recibido el sello ESCNNA otorgado por SERNATUR, ya que representa el compromiso, el trabajo y la preocupación permanente por ser parte activa en la protección de la infancia y adolescencia en el contexto de viajes y turismo”.

Por su parte, la Directora Regional de Sernatur Valparaíso, Carolina Carrasco, relevó la adhesión de las autoridades comunales en la materia: “La alcaldesa Carolina Corti, funcionarios municipales y el Honorable Concejo Municipal, se han adherido a esta importante causa para no permitir que continúe ocurriendo este delito, que lamentablemente muchas veces se presenta en la industria del turismo”.

Asimismo, Carrasco detalló los pasos proyectados para extender la iniciativa a toda la estructura municipal: “Queremos poner esta iniciativa a disposición de todos los funcionarios municipales. Ya contamos con el compromiso de la Oficina de la Niñez y de los concejales para participar en las capacitaciones que se realizan mensualmente en conjunto con la PDI. Lo más importante es que, a través de esta adhesión, estamos contribuyendo a visibilizar e instalar esta problemática que, aunque muchas veces es conocida, sigue estando invisibilizada”.

Con esta certificación, el municipio de Quilpué reafirma su compromiso de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia mediante entornos turísticos seguros y el desarrollo de un trabajo coordinado junto a instituciones públicas y actores locales vinculados al turismo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.