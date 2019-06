Autoridades advierten sobre riesgos de comercio ilegal en Metro Valparaíso

Gobernadoras de Valparaíso y Marga Marga, junto a Seremi de Salud y Gerente General de Metro Valparaíso lanzaron campaña contra comercio informal.

En el marco de la coordinación intersectorial contra el comercio ilegal, autoridades de la región lanzaron una campaña informativa en la Estación Viña de la Mar, dirigida a los pasajeros y a la comunidad en general, alertando sobre los riesgos de esta actividad informal.

La Gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, la Gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, y el Gerente General de Metro Valparaíso, José Miguel Obando, llamaron a la ciudadanía a no fomentar esta práctica ilegal, indicando que los compradores se exponen a situaciones negativas como contraer enfermedades al consumir comida procesada en la calle, cometer delito de receptación si se trata de productos robados, ser multado o adquirir productos defectuosos sin garantía ni posibilidad de cambio.

Respecto a los riesgos sanitarios, el Seremi de Salud explicó que “una de las estrategias es poder hacer conciencia en los usuarios que no compren alimentos porque no cumplen con las condiciones mínimas de higiene y seguridad, y por lo cual las personas se arriesgan a contraer enfermedades. Es por eso, que es importante que los usuarios sepan que cuando compren alimentos en el comercio ilegal, ya sea en el Metro, en la calle, en cualquier lugar que no esté establecido, pueden adquirir una enfermedad, que incluso muchas veces puede llevarlos a la muerte.”

Las gobernadoras destacaron el trabajo intersectorial que se está desarrollando para enfrentar el comercio ilegal, a través de una mesa interprovincial conformada también por las policías, los municipios, autoridad de salud, SII, entre otros actores.

“Hace un año estamos trabajando en conjunto con carabineros, la policía de investigaciones y por supuesto con Metro Valparaíso. Nosotros hemos tenido algunas denuncias de colegios, también conversaciones informales con apoderados y eso lo hemos tocado directamente en el Comité Policial, pero creemos que lo principal es crear conciencia en los consumidores respecto al riesgo de consumir estos productos que no están validados por el Servicio de Salud,” expuso la Gobernadora de Marga Marga.

Por su parte, la Gobernadora de Valparaíso indicó que “es muy importante no comprar dentro del metro, hemos visto que hay artículos de toda clase, que no tienen ningún tipo de resguardo ni garantía y lo importante es no consumir ni comprar alimentos que se venden al interior del metro que no cuentan con ninguna autorización”.

En la oportunidad, el Gerente general de Metro Valparaíso reiteró que está absolutamente prohibida la venta al interior de los trenes, más allá que genera incomodidad en la mayoría de los usuarios, puede presentar riesgos a la salud de las personas. En este sentido, indicó que los vigilantes han intensificado los controles logrando reducir la presencia de vendedores y que se seguirán implementando nuevas medidas junto los organismos públicos relacionados.