Día del Patrimonio se celebrará por primera vez en todas las comunas del país con más de 500 actividades en la Región de Valparaíso

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Por primera vez en su historia, la totalidad de las comunas de Chile se sumarán a la fiesta cultural este sábado 30 y domingo 31 de mayo, destacando el lanzamiento de los Sellos Gastronómicos y una amplia oferta comunitaria.

Por primera vez desde la creación de esta emblemática celebración, la totalidad de las comunas de Chile ofrecerán actividades simultáneas este sábado 30 y domingo 31 de mayo en el marco del Día del Patrimonio Cultural. La histórica convocatoria busca congregar a las familias en torno a la identidad, la historia y la diversidad de cada rincón del país.

La información fue dada a conocer por la seremi de las Culturas, Catalina Dib, durante el lanzamiento oficial de los “Sellos Gastronómicos”. El encuentro se llevó a cabo en el restaurant Porto Di Vino de Barrio Puerto, y contó con la participación de la vocera de Gobierno, Rosario Pérez; la directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Valparaíso, Nicole Galdames; y el director del Servicio del Patrimonio, Salvador Angulo.

Respecto al alcance de la iniciativa, la seremi de las Culturas expresó que “este año tenemos un récord de actividades en la región, y otro récord es que todas las comunas de Chile tienen iniciativas inscrita en el Día del Patrimonio, así que será una gran fiesta cultural, es una tremenda fiesta familiar y están todos y todas invitados a celebrar y generar sus rutas visitado diadelpatrimonio.cl, donde pueden revisar por región, por comuna y organizar su agenda”.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Rosario Pérez, manifestó su entusiasmo por el despliegue del fin de semana señalando que “para el Gobierno este fin de semana es una fiesta del patrimonio, tenemos infinidad de panoramas, actividades, todas pensadas para la familia, para disfrutar, y que mejor que hacerlo que acompañados de esta ruta gastronómica, que permitirá a través de este sello identificar aquellos locales que están adheridos”.

La iniciativa de los Sellos Gastronómicos busca identificar de manera visual a 152 locales comerciales adheridos pertenecientes a 11 comunas de la zona: Valparaíso, Concón, Limache, Olmué, El Tabo, La Calera, Santo Domingo, Juan Fernández, Nogales, San Felipe y Putaendo. Este circuito gastronómico patrimonial permitirá reactivar la economía local y visibilizar los sabores tradicionales que componen la identidad porteña y regional.

En el caso del puerto principal, la Municipalidad de Valparaíso, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, coordinó un plan de trabajo colaborativo junto a los locatarios del Barrio Puerto. Nicole Galdames destacó la importancia de promover experiencias que inviten a habitar y recorrer el sector desde sus oficios, sabores y espacios comunitarios, fortaleciendo el vínculo entre el desarrollo local y el patrimonio vivo.

Bajo el lema “La historia que compartimos”, la Región de Valparaíso registrará más de 500 actividades presenciales. En la comuna puerto se abrirán las puertas de edificios emblemáticos como el Centro Cultural Banco Estado, el Banco de Chile, el Mercado Puerto con la muestra Arte Puerto, recintos de Bomberos, el Centro de Extensión DuocUC, el Museo de Historia Natural y la Biblioteca Severin.

Asimismo, la sede del Ministerio de las Culturas (Sotomayor 233) presentará la instalación interactiva de inteligencia artificial “Patrimonio para el Futuro: Imaginarios ciudadanos Valparaíso 2050” y la experiencia de realidad virtual “Virtualparaíso”, la cual simulará un viaje al puerto de 1884. En paralelo, Centex albergará el domingo una feria de vinilos de música nacional junto a presentaciones de la Orquesta de Cámara de Viña del Mar.

En Viña del Mar, la oferta incluirá visitas guiadas por el Palacio Vergara, el Palacio Rioja, el Valparaíso Sporting, paseos en bus eléctrico, talleres familiares en el Museo Artequin, mediaciones en el Museo Fonck y recorridos especiales en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, la Casa Masónica y el Cementerio Santa Inés.

Por su parte, Concón conmemorará la jornada con la intervención escénica urbana “Concón, Patrimonio en Acción” desde el Centro Artesanal Encuentro de Aguas hasta el museo de la comuna, mientras que Puchuncaví celebrará el 4° Festival Intercultural “Raíces en Movimiento 2026” en el Anfiteatro de la Casa de la Cultura con más de 77 artistas en escena.

Las demás provincias también formarán parte activa de la cartelera: Marga Marga destacará con la Ruta Patrimonio Natural La Campana en Olmué, talleres en Villa Alemana y muestras históricas en el Museo Palmira Romano de Limache. San Felipe potenciará sus tradiciones rurales con la Feria del Olivo en Santa María y actividades artísticas en Catemu; Los Andes abrirá las puertas de la ex Maestranza del Ferrocarril Trasandino; Quillota contará con viajes del Tren del Recuerdo entre La Calera y Ritoque; San Antonio sumará carnavales familiares y paseos en lancha en Algarrobo; y Petorca rescatará la tradición de los dulces de La Ligua y los relatos de la reforma agraria en Pullally.

Finalmente, los territorios insulares también se sumarán con el 1er Festival de Kai-Kai Isabel Pakarati Tepano en Rapa Nui y la exposición “Tesoros Patrimoniales de Juan Fernández” en el archipiélago. La programación completa con horarios y locaciones se encuentra disponible en la plataforma oficial del evento.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.