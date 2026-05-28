Estudiantes del Colegio Canadá acceden a programas propedéuticos de prestigiosas universidades de la región

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Seis alumnas de 4° Medio fueron seleccionadas en programas de admisión especial de la PUCV, Universidad de Valparaíso y UPLA, fortaleciendo sus proyectos de vida y proyección hacia la educación superior.

Por tercer año consecutivo, estudiantes de 4° Medio del Colegio Canadá lograron un importante hito académico al ser admitidas en programas propedéuticos de destacadas universidades de la región, consolidando una valiosa oportunidad para su desarrollo profesional y acceso a la educación superior.

Gracias al trabajo de acompañamiento y orientación realizado por el Departamento de Orientación del establecimiento, seis estudiantes postularon exitosamente a estas vías de admisión especial impulsadas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Universidad de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha (UPLA).

Las estudiantes seleccionadas fueron Angie Socorro, Constanza Velásquez, Martina Vega, Daniela Gálvez, Francesca Verdejo y Antonia Aguilar, quienes destacaron por su compromiso académico, esfuerzo personal y claridad en sus proyectos de vida.

La participación en estos programas representa una importante herramienta de preparación para la vida universitaria, ya que permite fortalecer competencias académicas y socioemocionales, además de otorgar un cupo directo en carreras de educación superior al aprobar satisfactoriamente los módulos establecidos durante su último año escolar.

Constanza Velásquez, una de las estudiantes seleccionadas, valoró esta oportunidad como un impulso significativo para su futuro académico y personal. “Quedar en el Propedéutico me hizo darme cuenta de que sí puedo. A veces una ve la universidad como algo súper lejano, sobre todo en carreras que exigen mucho, pero esto me demostró que mi proyecto de vida es totalmente posible y siento que es un paso gigante para mi futuro”, expresó.

Asimismo, destacó el acompañamiento brindado por el establecimiento durante este proceso. “Me da la confianza de que, con todo lo que nos ha apoyado el colegio, tengo las herramientas para lograrlo”, agregó.

Por su parte, Francesca Verdejo señaló que formar parte de estos programas le permite enfrentar con mayor seguridad la transición hacia la educación superior. “Para mí es un orgullo grande representar al Colegio Canadá en la universidad desde ya. Entrar al Propedéutico me quita el miedo al cambio, me ayuda a prepararme académicamente y me confirma que voy por un buen camino”, comentó.

La estudiante además destacó la motivación que representa esta experiencia para culminar exitosamente su etapa escolar. “Sentir que ya soy parte de la educación superior aquí en la región es la motivación más grande para terminar esta etapa con todo”, afirmó.

El orientador del Colegio Canadá, Elías Orellana, destacó que este logro refleja el trabajo sostenido de toda la comunidad educativa y el compromiso de las estudiantes con sus metas personales y académicas. “Ver a nuestras estudiantes ser seleccionadas en estos programas propedéuticos es ver cómo sus proyectos de vida toman forma real. Son ejemplos para sus compañeras y demuestra que tienen el talento, la resiliencia y la capacidad para dar el salto a la educación superior”, señaló.

Asimismo, enfatizó la importancia de estas iniciativas para preparar a los jóvenes en su transición hacia la universidad. “A nivel de proyección académica, el propedéutico es un puente invaluable. No sólo nivela conocimientos, sino que también prepara socioemocionalmente a las estudiantes para el ritmo universitario, lo que es fundamental para enfrentar esta nueva etapa”, indicó.

Desde la comunidad educativa destacaron que este importante logro reafirma el compromiso del Colegio Canadá con el acompañamiento integral de sus estudiantes y con la generación de oportunidades concretas para el desarrollo de sus proyectos de vida y futuro profesional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.