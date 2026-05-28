TVN posiciona tres de sus programas entre lo más visto de la televisión chilena

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La señal pública consolidó su crecimiento este miércoles posicionando sus contenidos dentro de los rankings de audiencia nacional.

TVN continúa consolidando el crecimiento de su programación. Este miércoles, la estación televisiva logró posicionar tres de sus espacios entre los programas más vistos de toda la televisión chilena: “24 Horas Central”, “Ahora Caigo” y la clásica producción “La Fiera”, de acuerdo con cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

En el ranking de los 10 programas más vistos de la jornada, el noticiero “24 Horas Central” alcanzó el séptimo lugar con un promedio de 512.585 personas por minuto entre las 21:00 y las 22:42 horas. En ese mismo bloque horario, Canal 13 marcó 510.350 personas por minuto; Chilevisión obtuvo 600.744 personas por minuto y Mega lideró con 692.907 personas por minuto.

Por su parte, el exitoso programa de concursos “Ahora Caigo” también se ubicó dentro de los 10 espacios más vistos del día. El espacio conducido por Daniel Fuenzalida consiguió 469.733 personas promedio por minuto entre las 19:05 y las 21:00 horas. En dicha franja horaria, Canal 13 marcó 539.205 personas promedio por minuto con “Qué Dice Chile”, Chilevisión obtuvo 443.516 personas promedio por minuto y Mega alcanzó 671.267 personas promedio por minuto.

A esto se suma el sólido desempeño de “La Fiera”, que entre las 15:28 y las 15:58 horas promedió 462.389 personas, permitiendo que TVN liderara de forma absoluta su bloque de sintonía. En el mismo horario, Canal 13 alcanzó 159.440 personas promedio por minuto; Chilevisión marcó 356.520 personas promedio por minuto y Mega registró 382.783 personas promedio por minuto.

Posteriormente, la teleserie “Pampa Ilusión” se quedó con el segundo lugar de sintonía al registrar un rating promedio de 381.166 personas entre las 15:58 y las 16:46 horas. En ese bloque horario, Canal 13 marcó 169.113 personas por minuto; Chilevisión obtuvo 361.953 personas por minuto y Mega promedió 417.898 personas por minuto.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.