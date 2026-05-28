“Ahora Caigo Kids” ya tiene fecha de estreno en TVN

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El exitoso espacio de concursos familiar conducido por Daniel Fuenzalida debutará el próximo 29 de junio en plena temporada de vacaciones de invierno.

TVN sigue potenciando la entretención familiar y ya definió la fecha de estreno de uno de sus programas más esperados: “Ahora Caigo Kids” debutará el próximo lunes 29 de junio a las 19.00 horas, llevando la adrenalina, humor y emoción del exitoso formato a una edición especialmente pensada para niños y niñas.

Conducido por Daniel Fuenzalida, el espacio reunirá a participantes de entre 10 y 13 años, quienes deberán demostrar rapidez mental, conocimiento y nervios de acero para avanzar en la competencia y evitar caer. Esta nueva versión de “Ahora Caigo” llega luego del exitoso casting masivo realizado por TVN, instancia que reunió a cerca de mil niños y niñas junto a sus familias en los estudios del canal, reflejando el gran interés que ha generado esta nueva apuesta familiar de la señal pública.

En esta edición infantil, los niños y niñas no competirán por dinero, sino por entretenidos y atractivos premios y experiencias pensadas especialmente para ellos como consola gamer, scooter, bicicleta, parlante, experiencia en parque de diversiones, audífonos, dron, smart watch, juegos de mesa, patineta, cámara vintage, giftcards y muchos más. Además, quienes logren imponerse en el juego final podrán llevarse todos los premios acumulados durante el programa y un smartphone de última generación.

“Ahora Caigo” se ha transformado además en uno de los espacios más queridos por la audiencia, consolidándose como uno de los programas favoritos de las tardes. Superando los 600 capítulos al aire, cada día el programa logra entrar en el top 10 de los más vistos de la televisión.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.