Zapallar refuerza operativos preventivos en playas tras fatal accidente en Cachagua

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La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres desplegó patrullajes en Zapallar, Cachagua y La Laguna para advertir sobre los peligros del oleaje y promover el autocuidado invernal.

A raíz del reciente accidente que costó la vida a un menor en roqueríos de Cachagua, el Municipio de Zapallar, a través de su Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, reforzó los operativos preventivos en las principales playas del balneario. Las acciones buscan advertir a la comunidad sobre los peligros asociados a las marejadas y otros fenómenos propios de la temporada invernal, reforzando el llamado al autocuidado en sectores costeros de alta exposición.

Los operativos se están desarrollando en las playas de Zapallar, Cachagua y La Laguna. En estos puntos, los equipos municipales mantienen presencia entregando recomendaciones, monitoreando zonas de riesgo y promoviendo el uso responsable de los espacios públicos, especialmente en áreas de roqueríos y sectores donde el comportamiento del mar puede representar un peligro para vecinos y visitantes.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un trabajo preventivo permanente. No obstante, recalcaron que durante el invierno la comunidad debe extremar las precauciones y respetar estrictamente las medidas de seguridad e instrucciones de las autoridades, sobre todo cuando existen alertas por marejadas u oleaje anormal.

Al respecto, Patricia Campos, de la Dirección de Gestión de Riesgos, hizo un llamado a la responsabilidad y señaló que “lo ocurrido en Cachagua nos recuerda que el mar merece respeto y por eso como municipio estamos reforzando nuestra presencia preventiva en todo el borde costero, pero es fundamental que las personas obedezcan las instrucciones, respeten las zonas de riesgo y entiendan que durante el invierno fenómenos como las marejadas pueden tener consecuencias fatales”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.