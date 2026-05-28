28/05/2026
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Zapallar refuerza operativos preventivos en playas tras fatal accidente en Cachagua

Marcelo Andrade Saez

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres desplegó patrullajes en Zapallar, Cachagua y La Laguna para advertir sobre los peligros del oleaje y promover el autocuidado invernal.

Operativos preventivos del Municipio de Zapallar en el borde costero ante alertas por marejadas.

A raíz del reciente accidente que costó la vida a un menor en roqueríos de Cachagua, el Municipio de Zapallar, a través de su Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, reforzó los operativos preventivos en las principales playas del balneario. Las acciones buscan advertir a la comunidad sobre los peligros asociados a las marejadas y otros fenómenos propios de la temporada invernal, reforzando el llamado al autocuidado en sectores costeros de alta exposición.

Equipos de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres monitoreando playas en Zapallar.

Los operativos se están desarrollando en las playas de Zapallar, Cachagua y La Laguna. En estos puntos, los equipos municipales mantienen presencia entregando recomendaciones, monitoreando zonas de riesgo y promoviendo el uso responsable de los espacios públicos, especialmente en áreas de roqueríos y sectores donde el comportamiento del mar puede representar un peligro para vecinos y visitantes.

Patrullaje municipal preventivo en los roqueríos de la comuna de Zapallar.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un trabajo preventivo permanente. No obstante, recalcaron que durante el invierno la comunidad debe extremar las precauciones y respetar estrictamente las medidas de seguridad e instrucciones de las autoridades, sobre todo cuando existen alertas por marejadas u oleaje anormal.

Al respecto, Patricia Campos, de la Dirección de Gestión de Riesgos, hizo un llamado a la responsabilidad y señaló que “lo ocurrido en Cachagua nos recuerda que el mar merece respeto y por eso como municipio estamos reforzando nuestra presencia preventiva en todo el borde costero, pero es fundamental que las personas obedezcan las instrucciones, respeten las zonas de riesgo y entiendan que durante el invierno fenómenos como las marejadas pueden tener consecuencias fatales”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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