Fiscalía de La Ligua logra condena de 5 años y un día de presidio efectivo para autor de abuso sexual

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El acusado fue condenado por dos hechos de connotación sexual ocurridos en el año 2021 en contra de una víctima de su entorno familiar cercano.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad dictó una sentencia de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para un hombre de 49 años, con domicilio en la comuna de Cabildo, tras acreditarse su responsabilidad como autor de dos delitos consumados de abuso sexual en contra de una víctima de su círculo familiar cercano.

La audiencia de juicio fue presidida por la jueza María Luisa Ríos Latham e integrada además por las magistradas Mónica Oliva Rybertt y Carolina Encalada Passalacqua, quienes ponderaron los antecedentes de los hechos perpetrados en mayo del año 2021.

La investigación penal se inició luego de que la víctima, menor de 14 años al momento de los hechos, lograra develar lo ocurrido en su establecimiento educacional con el paso del tiempo. Este testimonio originó la denuncia y la posterior indagatoria. Según expuso durante el juicio el Fiscal de La Ligua, Sergio Moya, la víctima luchó decididamente para que los hechos fueran conocidos sin el propósito de obtener ninguna ganancia ni segunda intención, planteamiento que fue acogido de forma íntegra por el Tribunal.

El fallo valoró positivamente la veracidad del relato de la afectada, señalando textualmente: “El testimonio de la víctima fue valorado como una fuente de información fiable y suficiente para acreditar los sucesos de la imputación que nos ocupa en los términos que fueron asentados, ya que no se aprecia en ella ningún interés por informar falsa o acomodaticiamente al tribunal”.

Para acreditar los hechos de la acusación, la Fiscalía presentó diversas pruebas testimoniales y documentales, logrando superar toda duda razonable por parte de las magistradas.

De acuerdo con la resolución judicial, el conjunto de evidencias “permitió adquirir el convencimiento en estas sentenciadoras, más allá de toda duda razonable, de la ocurrencia de los hechos en los términos señalados en el acápite anterior, estableciéndose de manera precisa y circunstanciada los actos de significación sexual desplegados por el acusado, constitutivos de dos delitos de abuso sexual de menor de 14 años, previsto y sancionado en los artículos 366 bis en relación al artículo 366 ter del Código Penal, cada uno en grado consumado”.

Junto con la pena privativa de libertad, el tribunal impuso al condenado la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares mientras dure la condena. De igual manera, se dictó la interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por diez años tras el cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos u oficios en ámbitos educativos o que involucren relación directa con menores de edad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.