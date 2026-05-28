CyberDay 2026: Guía práctica de expertos para evitar caer en estafas y proteger tus datos

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Ante el inicio de una de las fechas de comercio electrónico más importantes del país, especialistas entregan recomendaciones clave para identificar sitios falsos, phishing y resguardar la seguridad financiera.

El inicio del CyberDay 2026 volvió a confirmar el crecimiento sostenido del comercio electrónico en Chile. El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) comenzó a las 00:00 horas del lunes 1 de junio y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de junio, motivando a miles de consumidores a buscar descuentos en tecnología, viajes, vestuario, supermercados y servicios, consolidando una de las fechas más cruciales para las ventas online.

Sin embargo, junto con el aumento de las transacciones digitales, también se incrementan los intentos de fraude, phishing y suplantación de identidad. Sitios clonados, correos electrónicos engañosos y mensajes de texto fraudulentos son algunas de las herramientas utilizadas para intentar robar datos bancarios o claves personales durante estas jornadas de alto tráfico web.

Respecto a la preparación técnica de las marcas, Angelo Catricheo, director general de Informática y Tecnología de la Universidad del Alba, explica que “para el ecosistema del e-commerce, el evento representa además una prueba de capacidad tecnológica y logística. Sitios web, métodos de pago, despachos y servicios de atención deben responder a una demanda que puede multiplicarse en pocas horas”. Asimismo, los especialistas destacan que la confianza digital es clave, ya que cualquier incidente de ciberseguridad puede dañar severamente la reputación de las empresas.

En cuanto a las tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes, Pedro Gallardo, director en Ciberseguridad de Minsait Chile, destaca que entre las modalidades más recurrentes se encuentran el phishing, los sitios web clonados, ofertas falsas en redes sociales, pasarelas de pago simuladas y aplicaciones móviles fraudulentas.

Gallardo detalla que los atacantes aprovechan la psicología del usuario para concretar los engaños: “Los atacantes saben cómo explotar las tres debilidades humanas clave: la confianza, la urgencia y la desinformación. En la confianza: este ataque funciona muy bien cuando la víctima confía en el origen del mensaje. El emisor simula ser empresa conocida o incluso una entidad estatal, para que el usuario no cuestione el contenido ni verifique la autenticidad del correo. La urgencia: Siempre el atacante en su mensaje entrega un sentido de urgencia ‘si no pincha aquí se perderá un gran premio’ para que la víctima actúe rápidamente. La desinformación: Fortalece la credibilidad del engaño, al crear un contexto falso, seductor y creíble los atacantes logran que las víctimas bajen la guardia y actúen impulsivamente”.

Para evitar caer en estas trampas, los expertos recomiendan tomar medidas de autocuidado fundamentales: verificar que la URL de los sitios web comience con “https://”, acceder siempre escribiendo directamente la dirección oficial de la marca, no entregar claves ni códigos de verificación bajo ninguna circunstancia, y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas al realizar transacciones financieras. También se aconseja activar alertas bancarias inmediatas, revisar críticamente ofertas excesivamente bajas, utilizar de preferencia tarjetas virtuales con autenticación de dos pasos y mantener los dispositivos totalmente actualizados.

En caso de ser víctima de una estafa o sospechar de un fraude, las recomendaciones de los especialistas son claras: bloquear de inmediato las tarjetas y cuentas financieras, cambiar contraseñas, contactar a la entidad bancaria, guardar respaldos de toda la comunicación o comprobantes, realizar la denuncia formal ante la PDI o las autoridades correspondientes, y notificar a la empresa suplantada.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.