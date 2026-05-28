Autoridades lanzan Campaña de Invierno 2026 en Quilpué y refuerzan llamado a la vacunación

Cargando... Cargando...

Iniciativa busca prevenir patologías respiratorias graves y potenciar el autocuidado a través de la red de salud en la Región de Valparaíso.

Desde el Cesfam Alcalde Iván Manríquez de Quilpué, diversas autoridades de salud dieron inicio oficial a la Campaña Comunicacional de Invierno 2026. Esta estrategia integral busca fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias y robustecer la red asistencial frente al progresivo aumento de consultas que se registra durante la temporada invernal.

Bajo la consigna de sumarse al #TeamCuidarnos, la iniciativa promueve el autocuidado mediante acciones cotidianas como el lavado constante de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso preventivo de mascarilla ante síntomas respiratorios, la vacunación oportuna y el uso adecuado de los dispositivos de urgencia de la red de salud.

La Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, destacó la planificación y el despliegue del personal para este periodo: “Estamos comenzando hoy, lanzando a nivel nacional la campaña de invierno y nuestros hospitales también están reconvirtiendo sus camas, habilitando los espacios para poder recibir a las personas que requieren atención. La idea es prevenir, pero si nos llegamos a enfermar, como red de salud estamos preparados. Seamos del team cuidarnos”.

A nivel regional, la campaña de inmunización registra 724.440 personas inoculadas, lo que equivale a un 68,36% de cobertura. Sin embargo, persisten brechas de cuidado en segmentos prioritarios: los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años alcanzan un 60,20% de cobertura, las personas embarazadas registran un 61,95%, y los adultos mayores de 60 años presentan un 54,44%.

El Director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Aroldo Faúndez, enfatizó la urgencia de la prevención antes de llegar a los recintos hospitalarios: “Hay un refuerzo de toda nuestra red asistencial para recibir a nuestros pacientes. Lo más importante es la vacunación, el prevenir. No queremos que los pacientes lleguen a la red asistencial. Para que no lleguen, es mejor prevenir y de ahí la importancia de la inmunización”. En la misma línea, la Directora (s) de Atención Primaria del Servicio de Salud Aconcagua, Evelyn Beiza, advirtió sobre el panorama en los grupos de riesgo: “El llamado es a acercarse a los centros de salud a vacunarse. Tenemos muy baja cobertura en los niños desde los seis meses hasta los cinco años y también en adultos mayores. Y esa es la población que es más vulnerable para contraer estas patologías en invierno”.

Desde la Corporación Municipal de Quilpué, su Secretaria General, Patricia Colarte, detalló los esfuerzos por aproximar los puntos de inmunización a los vecinos: “Hemos hecho mucho esfuerzo, tanto con refuerzo en los centros de salud, en la plaza, en el metro y puntos de vacunación. Así es que la invitación es a los niños entre seis meses y cinco años, a los adultos mayores y a los enfermos crónicos”. La recepción ciudadana fue respaldada por usuarios del Cesfam como Carlos Santana, quien expresó que “es súper importante hoy en día, es súper necesario que estemos vacunados. Porque no solamente para uno, sino que también para los demás”. En tanto, Marta Reyes llamó a derribar mitos: “Hay que vacunarse para prevenir las enfermedades. Sabemos que hay gente que ha muerto por no vacunarse. Así que hay que invitar a los vecinos a que se vengan a vacunar, no tengan miedo”.

Los grupos prioritarios para la vacuna contra la influenza contemplan a personas mayores de 60 años, niños y niñas desde los seis meses hasta quinto básico, embarazadas, pacientes con patologías crónicas, personal de educación preescolar y escolar hasta octavo básico, funcionarios de salud públicos y privados, y trabajadores de rubros avícolas, ganaderos o de criaderos de cerdos. Actualmente, la Región de Valparaíso cuenta con más de 180 vacunatorios habilitados, cuyas ubicaciones y horarios detallados pueden consultarse en www.mevacuno.cl. Adicionalmente, se recordó la disponibilidad de la línea Salud Responde en el número 600 360 7777 para resolver dudas de la población.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.