Mineduc promueve la prevención y el autocuidado en la Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia

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A través de orientaciones anuales, el Ministerio de Educación destaca el rol de los adultos en la creación de entornos seguros y el aprendizaje progresivo del autocuidado en las y los estudiantes del país.

Con el firme propósito de avanzar hacia el objetivo estratégico de “desarrollar una cultura de autocuidado y de prevención de riesgos en nuestro país”, el Ministerio de Educación se encuentra impulsando una serie de acciones técnico-pedagógicas en los establecimientos educacionales en el marco de la Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia que se efectúa anualmente en mayo.

La conmemoración de este hito nacional cobra especial relevancia al poner en práctica los principios de la Política de Seguridad Escolar y Parvularia del Mineduc, orientada a promover condiciones, medidas y acciones enfocadas en el autocuidado y la prevención de riesgos, con el fin de resguardar el bienestar de las comunidades educativas y el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades.

Bajo este marco institucional, las comunidades educativas promueven un enfoque integral que visibiliza dos dimensiones fundamentales: por un lado, la responsabilidad de los adultos de asegurar entornos protegidos y, por otro, el desarrollo progresivo de competencias de autocuidado en los estudiantes, adaptadas a su desarrollo biopsicosocial y autonomía.

Al respecto, Juan Carlos Klenner, seremi de Educación, destacó: “contar con comunidades educativas preparadas y seguras es fundamental para el bienestar y también para los aprendizajes de niñas, niños y jóvenes. Por eso, como Ministerio, buscamos promover una cultura preventiva, fortalecer el autocuidado y trabajar colaborativamente frente a los riesgos, al considerarlos elementos clave para avanzar en una educación integral y en una mejor convivencia escolar”.

Como parte de las acciones desarrolladas en la región, el Liceo Santiago Escuti Orrego de Quillota realizó una Feria de Seguridad Escolar, a través de stands informativos y demostrativos, que reunió a estudiantes, equipos educativos e instituciones del territorio en torno a la prevención de riesgos, el autocuidado y el trabajo colaborativo.

Marco Berenguela, jefe Daem de Quillota, enfatizó: “para nosotros es fundamental que esta Semana de la Seguridad Escolar no solo se limite a normas y reglamentos, sino que propicie reflexiones y aprendizajes que incentiven la prevención. Esto requiere un trabajo conjunto con todos los actores involucrados, especialmente con los apoderados y la comunidad en general, para instalar espacios de bienestar. Contar con estas instancias en cada rincón educativo es una prioridad, ya que refleja fielmente nuestro sello comunal: el cuidado, el bienestar y la felicidad de nuestros estudiantes y habitantes de Quillota.”

En la jornada, la Brigada Escolar —compuesta por estudiantes capacitados por la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres— lideró visitas guiadas y, junto a la Cruz Roja, ejecutó una demostración de simulacro de emergencia en vivo.

Para Paula Tello, coordinadora de Seguridad del establecimiento, contar con la Brigada Escolar es fundamental. “En una comunidad de aproximadamente 700 personas, es vital que los estudiantes adquieran conciencia y sepan cómo reaccionar ante una emergencia, ya sea en el colegio, en sus casas o en la calle. Queremos que desarrollen habilidades para ayudar a sus compañeros y que se familiaricen con la institucionalidad de rescate, como el SAMU, Bomberos y la Cruz Roja, reconociendo los números de emergencia y sabiendo exactamente a quién pedir ayuda de manera oportuna”, señaló la docente.

Con estas acciones a nivel local y regional, se refuerza el llamado de la Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia a entender la gestión del riesgo como un compromiso colectivo y permanente, donde el aula y la comunidad se unen para resguardar el bienestar integral de todas y todos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.