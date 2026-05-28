AFAPS advierte posible colapso de los CESFAM de Viña del Mar durante este invierno

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El gremio de trabajadores de la salud municipal alertó que la crisis financiera de la CMVM y el recorte presupuestario del gobierno central agudizarán las falencias y aumentarán de manera importante los tiempos de espera.

La crisis que ha experimentado la salud municipal durante la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti amenaza con agudizarse durante este invierno. Los gremios de la salud advierten que el presupuesto actual sólo cubre entre el 65% y el 70% del gasto per cápita por paciente, y el resto, financiado mediante un exiguo aporte municipal, amenaza con hacerse insuficiente a partir de la deuda de arrastre que mantiene la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) con el sistema de proveedores, y que, con los recortes anunciados por el gobierno en el ámbito de la salud, sólo alcanzaría hasta el mes de agosto.

Ante este complejo escenario, Daniela Rojas, presidenta de la AFAPS, anticipó las consecuencias directas sobre el sistema: “Va a haber un tema de dificultad en el acceso a la oportunidad de la atención en salud, a medicamentos, tiempos de espera muy altos, sobre todo en los servicios de urgencia, y trabajadores muy exigidos, lo cual puede llevar a problemas de calidad y oportunidad de la atención en salud, de errores y situaciones que no se atiendan a tiempo y puedan agravarse”.

La dirigente gremial contextualizó que actualmente la Corporación ha estado estableciendo diversos tipos de recortes aduciendo razones de tipo administrativo municipal respecto a una deuda que ha tenido un impacto a la baja en las remuneraciones de los trabajadores. De igual forma, aseveró que se han recortado refuerzos en la atención primaria de distintos profesionales y también en los servicios de urgencia, una crisis que dificulta la adquisición para asegurar el suministro y la calidad de la atención para los usuarios.

Al mismo tiempo, la presidenta de la AFAPS acusó una actitud de permanente bloqueo por parte de la administración municipal. A su juicio, lejos de recurrir al diálogo conjunto entre los diversos estamentos para encontrar mecanismos que permitan subsanar el déficit, se ha optado por imponer medidas unilaterales que no han sido suficientes y que han provocado conflictos no sólo con los funcionarios de la salud, sino que también con los administrativos.

“Estamos muy atentos al conflicto que tiene la CMVM con el Sindicato de Administración Central, como trabajadores empatizamos con esta vinculación que ha tenido la Corporación de no atender mucho sus demandas, no escuchar activamente a los trabajadores y llegar a acuerdos que puedan ayudar a la relación entre trabajadores y funcionarios”, complementó Rojas.

Finalmente, cabe señalar que la región de Valparaíso es la tercera más afectada por el ajuste presupuestario del gobierno central, registrando una reducción programada de unos 8 mil millones de pesos para su red asistencial, lo que profundiza la preocupación de los trabajadores de la salud de cara a los meses más fríos del año.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.