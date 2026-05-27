Fiscalizan locales comerciales en Curauma para asegurar venta segura de artefactos de calefacción

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Autoridades de Energía y de la SEC inspeccionaron puntos de venta para garantizar que los equipos de calefacción cumplan con la certificación obligatoria ante el próximo invierno.

En el marco de las fiscalizaciones que realiza la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel regional, el Seremi de Energía, Celso Quezada junto al Director Regional de SEC Valparaíso, Patricio Velásquez, realizaron una inspección al local comercial Fernapet de Curauma, con el objetivo de verificar que los artefactos de calefacción a la venta cumplan con la normativa vigente y cuenten con la certificación correspondiente.

La actividad contempló la coordinación en terreno con equipos fiscalizadores de la SEC, quienes inspeccionaron estufas a gas, calefactores y productos como calientacamas, verificando que los equipos comercializados contaran con el SELLO SEC visible, requisito obligatorio que certifica el cumplimiento de estándares de seguridad.

En la instancia, el Seremi de Energía, Celso Quezada señaló que “en el marco de la fiscalización que lleva a cabo la SEC, y considerando la cercanía del invierno, cuando aumenta significativamente la venta de productos de calefacción tanto eléctricos como a combustibles, hemos revisado estufas eléctricas, calientacamas, calientapies y equipos a combustión, con el objetivo de verificar que cuenten con el Sello SEC y cumplan con la normativa vigente. Esto nos permite asegurar a nuestros vecinos y vecinas que los productos que adquieren están certificados y validados para su comercialización. Nos interesa profundamente la seguridad de la comunidad, especialmente en invierno, cuando el uso de estos artefactos es intensivo”.

Por su parte, el Director Regional de SEC Valparaíso, Patricio Velásquez, explicó que estas fiscalizaciones forman parte de un despliegue regional: “en esta fiscalización hemos venido a verificar que los artefactos de calefacción que utilizan electricidad, gas y parafina cuenten con el Sello SEC, que es la garantía de seguridad para la comunidad. Este proceso se está desarrollando en distintos puntos de la región, revisando locales comerciales que venden estos productos, para que la ciudadanía pueda estar tranquila respecto de la seguridad que entregan”.

La autoridad también enfatizó el llamado a la prevención, señalando que “hacemos un llamado a la comunidad a adoptar medidas de seguridad en el uso de estos artefactos. Por ejemplo, si se utilizan equipos a gas o parafina, es fundamental contar con ventilación adecuada, ya que estos emiten monóxido de carbono al ambiente, lo que puede generar riesgos para la salud”.

Durante la inspección realizada en Curauma, se detectaron incumplimientos en algunos productos eléctricos. Al respecto, Velásquez indicó que “hemos encontrado algunos artefactos eléctricos, especialmente guateros, que no cuentan con la certificación ni con el Sello SEC en formato QR. Por esta razón, se ha instruido su retiro inmediato de la venta y se iniciarán los procesos administrativos sancionatorios correspondientes”.

En la Región de Valparaíso, la SEC ha intensificado su labor fiscalizadora. Durante el año 2025 se realizaron 38 fiscalizaciones a locales comerciales, detectándose incumplimientos en 29 de ellos. En lo que va de 2026, ya se han llevado a cabo 16 fiscalizaciones, principalmente en comercios tipo mall chino, registrándose 14 casos con incumplimientos, los que han derivado en los respectivos procesos sancionatorios. Las multas asociadas a estas infracciones podrían alcanzar las 1.000 UTM, dependiendo de la gravedad de cada caso.

Las autoridades reiteraron la importancia de comprar productos de calefacción únicamente en el comercio establecido y verificar siempre que cuenten con el Sello SEC, el cual incluye un código QR que permite conocer información relevante sobre el producto, su certificación y condiciones de uso. Asimismo, se enfatizó la necesidad de adoptar medidas de autocuidado, como ventilar los espacios al utilizar calefactores a combustión, revisar el estado de mangueras y reguladores en equipos a gas, y seguir siempre las recomendaciones de seguridad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.